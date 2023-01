NINOVA NAGRADA ČINI DA SE OSEĆAM KAO LEPA BRENA: Danica Vukićević otkrila zbog čega je bila skeptična i razlog ulaska u taksi

Pesnikinja i književnica Danica Vukićević, autorka romana "Unutrašnje more" u izdanju "Nojzaca", dobitnica je Ninove nagrade za najbolji roman godine napisan na srpskom jeziku, objavljen u 2022. godini, saopštili su juče članovi žirija. Prošle godine ovo prestižno priznanje pripalo je Mileni Marković za roman "Deca", a za više od pola veka sedmi put je nagrada otišla u ženske ruke.

foto: Beta/Milan Obradović

- Roman Danice Vukićević je formalno inventivan, preispituje probleme egzistencije od privatne do društveno-političke ravni, od materijalnosti svakodnevice do ključnih unutarnjih drama pojedinaca u savremenom svetu. Jezičkom suptilnošću i silovitošću Danica Vukićević transformiše fragmentarni način pisanja u celovitu romanesknu sliku sveta - navodi se u saopštenju žirija.

Za nagrađeni roman glasali su Milena Đorđijević, Žarka Svirčev i Goran Korunović. Za roman "Koljka i Sašenjka" Uglješe Šajtinca (Arhipelag) glasala je Marija Nenezić, dok je za roman "Klub istinskih stvaralaca" Milana Tripkovića (Fabrika knjiga) glasao Teofil Pančić.

foto: Kurir

Nakon proglašenja, književnica se obratila prisutnima i otkrila da je čitaoci prepoznaju kao pesnikinju, iako već trideset godina piše i priče.

- Zahvalna sam članovima žirija koji su glasali za mene, jer su pokazali koliko su pametni. Onima koji nisu glasali za mene želim takođe da zahvalim jer su ukazali na druge autore. Veoma ozbiljno čitam i pratim našu produkciju, a izbor mog romana ima veliku težinu za mene. Glupo je da to ja pričam i da objašnjavam. Svi fragmenti su povezani. Pišem već 30 godina, ali svi znaju da sam samo pesnikinja. Međutim, pišem i priče, pa roman nije bio nešto novo za mene - istakla je Vukićevićeva.

foto: ATA images

Pre nego što se pridružila novinarima, književnica je istakla da se oseća kao Lepa Brena obzirom na to koliku pažnju javnosti je dobila, ali i da nagrada neće ništa promeniti u njenom stvaralaštvu, te da će nastaviti da piše kao i do sada.

- Prišla sam tekstu sa slobodom i radošću. Važno mi je da imam čiste odnose s tekstom i da spasem dušu. Bila sam izbezumljena kada su mi javili da sam ušla u uži izbor. Ova knjiga predstavlja komad moje ličnosti, ali ima samostalni život. Nagrada verovatno ništa neće promeniti u mom životu, ali će me ljudi sada znati. Ne verujem da će me razumeti, ali nadam se da će to promeniti. Toliko toga tek treba da se radi sada, nakon ovog priznanja, pisanju nema kraja - rekla je dobitnica.

Autorka je otkrila i da je bila skeptična kada je počela da piše, ali da veruje da će je njeni čitaoci razumeti.

foto: ATA images

- Najrizičnije mi je bilo da verujem u to što pišem. Nisam znala kako će ispasti, ali sam verovala da će biti dobro. Od čitalaca očekujem razumevanje. Moje priče i poezija nisu naročito komunikativni i nikada nisam razmišljala o tome da li će me razumeti, jer imam poverenje u inteligenciju svojih čitalaca i empatiju - objasnila je književnica.

S velikim osmehom na licu Danica Vukićević otkrila je kako je dočekala vest o osvajanju nagrade.

- Kada su mi javili da sam dobitnica, posle velikog uzbuđenja koje je navrlo u meni, uzela sam taksi, iako se inače ne vozim taksijem, čak ni na samrti. Taksista je bez ikakvog povoda pričao o užasima, maloj penziji, a ja sam sedela na zadnjem sedištu i meškoljila sam se. Jednostavno, nemamo svi istu percepciju, jer zaista način na koji gledamo stvari nam daje razloga da živimo. Na nama je da doprinesemo da svet oko nas bude kako treba.

foto: Kurir

Uživam u pisanju i u radosti koju mi pruža. Sve što radim je vezano za radost. Najvažnija stvar kojom se bavim u životu je pisanje, a ne bih pisala da me ne čini radosnom. Istraživanje koje prethodi pisanju je takođe radost. Živela radost, to je najvažnije - zaključila je dobitnica.

