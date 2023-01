SREĆU NE MOŽETE KUPITI NOVCEM! Nada Šargin o predstavi koja govori o jednoj TORBI i što je prihvatila da igra SPONZORUŠU

Predstava "Sveta Prada", autora i producenta Vladimira Aleksića i u režiji Sanje Mitrović, prvi put će se u novoj 2023. igrati 27. januara na sceni Bitef teatra. Komad prati "životni put" jedne torbe.

foto: Miša Obradović

Kroz priču o modnoj industriji, hit predstava se bavi fenomenom tržišta i savremenog kapitalizma, uz fokus na procese proizvodnje i konzumacije. Deo sjajne glumačke ekipe je i Nada Šargin, koja za Kurir govori o svojoj neobičnoj ulozi, ali sreći i novcu, čiji smo svi postali robovi.

Jedna ste od retkih glumica koja ne beži od uloga u pozorištu. Čime vas je kupio komad "Sveta Prada"?

- Znam dosta glumica koje bi rado igrale u pozorištu ili igrale više, ali nemaju priliku. Ne verujem da glumice beže od uloga u pozorištu, čini mi se da ih baš priželjkuju. "Pradu" sam radila jer je Vlada Aleksić producent i nismo uspevali pre da se spojimo na njegovim projektima zbog mojih obaveza, a sada se otvorio prostor da sarađujemo i on to jako dobro radi i treba ga podržati. Želela sam da radim i sa Sanjom Mitrović, koja je sa Vladom napravila odličnu predstavu "Drugovi, ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti". To je jedna od najuzbudljivijih predstava koju sam gledala.

foto: Jelena Janković

Igrate sponzorušu koja gubi suštinski kontakt s ljudima. Udala se za ruskog tajkuna i kako kaže u tekstu: "Nekad je izlazila na splav 'Lukas', a sad je počasna gošća Ane Vintur na Met gala." U čemu se njen put razlikuje od žena sa sličnom sudbinom? Šta je izdvaja od drugih sponzoruša?

- Njome smo se bavili kao karikom u tom lancu modnog sistema, i to nije klasičan lik, više je samo boja nego kompleksan lik. Možda je izdvaja što je došla do čoveka koji ima nenormalno bogatstvo. Sama kaže na kraju svog monologa :"Nije bilo mesta za sve..."Verovatno je izdvaja to što je u pravom trenutku odigrala dobar potez ili je prosto imala više sreće nego druge.

foto: Jelena Janković

Da li ste uspeli da sa svojim likom nađete dodirnih tačaka ili nešto zbog čega biste je bolje razumeli ili branili?

- Ona često pominje reč rad, a ja trud. Ona kaže:"Sve je to bio rad!", misleći na sve što je postigla. Ja to isto mislim za svoju karijeru. Samo što ja ne podržavam da neko nudi i prodaje svoje telo i koristi ga kao predmet, niti da svoju najdublju intimu i najdublja osećanja na taj način siluje. Za nju znam da je nikakva muka nije naterala na to, već totalno poremećen sistem vrednosti. Tako u njoj, nažalost, ima neka rupa koja se ne može zasititi i mislim da je prazna jer živi po dosta poremećenom sistemu vrednosti. Iako joj je telo bilo "oruđe za rad", mislim da je ona u dubini odsečena i od svog tela i od sebe.

foto: Jelena Janković

Ona je u stvari tragičan karakter. Kad je igram, branim je, verujem u njene reči da je sve to bio rad i da se ozbiljno naradila i da je uspela, jer postajem na sceni na tren ona i ona veruje i misli sve to što govori i veruje da je uspela. U tome je lepota glume, što imate prostora da budete i neko drugi i da uđete u njegovu glavu i sistem vrednosti i da ga branite, ali naravno, i da imate svoj lični stav o tim ljudima. Zato je ja igram i borbenu, ali i proračunatu, nesaosećajnu i praznu, odvojenu.

foto: Miša Obradović

Verujete li da novac može da kupi sreću i na koji način? Šta je za vas sreća?

- Ako imate rupu u sebi, nikakav novac je neće popuniti. Sreće ima mnogo, na primer zagrljaj, oblaci...

S Vladom Aleksićem ste radili i u seriji "Vratiće se rode", a dobro poznajete i rediteljku predstave iz rodnog grada. Koliko vam je važno s kim sarađujete?

-Važno je. Žar je ono što me uzbuđuje, davanje, ali naravno, uz lep nivo socijalne i emocionalne inteligencije.

foto: Marijana Janković, Narodno Pozorište

Koji su vaši favoriti s repertoara Bitefa, a šta biste preporučili publici da pogleda u vašem matičnom pozorištu?

- Neka dođu u Narodno pozorište i na "Noru" i na "Ivanova" i na "Belu kafu". Nisam stigla da pogledam baš sve nove predstave, ali neka gledaju sve, i "Pradu", naravno.

Sada ste u najboljim godinama za glumicu. Šta ste sebi poželeli u 2023. godini?

- Svetla, snage, smeha i punoće.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

