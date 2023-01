BILA MU JE SIMPATIČNA MOJA LAŽ, PA MI JE DAO ULOGU! Andrija Milošević o PRVOJ ŠANSI na velikom platnu i REDITELJU kojeg još pamti

Od 30. januara na RTS počinje premijerno prikazivanje serije "Lako je Raletu" koja je snimljena po uzoru na američki sitkom "Svi vole Rejmonda". Glavnu ulogu tumači jedan od naših najdarovitijih komičara Andrija Milošević koji će oživeti sportskog novinara Raleta.

Svoj dar da zasmeje publiku, Andrija je odavno pokazao kroz serije "Andrija i Anđelka", "Mamini sinovi", "Dođi juče", "Slatke muke"... Upravo je takav kredit kod televizijskih gledalaca dovoljan da danas s nestrpljenjem iščekuju njegovu novu seriju.

Međutim, Andrijino glumačko umeće samo je jedan od aspekata njegove popularnosti. Među brojnim činiocima takvog uspeha jeste i činjenica da nikada nije zaboravio kako je počeo i ko mu je dao prvu šansu.

Čuveni reditelj Božidar Bota Nikolić, koji je prvu ulogu poverio svojevremeno i Bredu Pitu, Andriji je poverenje ukazao u ostvarenju "U ime oca i sina" kada je glumcu bilo samo 17 godina.

- To snimanje sam dobio zahvaljujući jednoj laži. Sećam se da su svi moji klasići dobili uloge u filmu "U ime oca i sina", a ja, kao najmlađi, pubertetlija takoreći, ništa. Međutim, za jednu scenu tražili su vozača kombija. Prijavim se, bez obzira na to što nikada pre nisam seo za upravljač. Tolika je želja bila da učestvujem u snimanju. Naučim kako da ubacim u prvu i pun gas - prisetio se za Kurir glumac pa dodao:

- Kada je legendarni Bota to video, bio mu je simpatičan taj moj postupak pa mi je proširio ulogu. Uspeo sam da ne prevrnem vozilo i on je bio zadovoljan. Bili su to za mene čudesni trenuci. Tako da sam tada glumio u jednoj sceni sa Batom Stojkovićem. Nikada to neću da zaboravim. Imao sam 17 godina.

Jednaka želja da svaki sledeći zadatak obavi najbolje što može, ovog dramskog umetnika ni danas ne napušta.

- Taj svemirski motiv koji sam tada pokazao za bavljenje ovim poslom, ostao mi je do dan-danas. Sa istim intenzitetom ću raditi do kraja svog života. Isto kao i Božidar Nikolić i mnogi vrsni naši stvaraoci, koji su mi uvek bili uzor i podrška - zaključio je Andrija.

