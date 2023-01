NJEGOV TAST JE IMAO NEOBIČAN ZAHTEV! Čuvenog glumca molio da uradi OVU STVAR: Gagi Jovanović otkrio kakav je BREGA GLUMAC!

Film i TV serija "Kruna", Vasilija Nikitovića trenutno se snima u Beogradu. Glumac Dragan Jovanović tumači jednu od glavnih uloga, po njegovim rečima najplemenitiji lik kojeg je do sada glumio.

- Tumačim lik Romana, kralja čerge. Vremenski okvir priče proteže se na preko 30 godina i za svo to vreme, kao kralj pesme i muzike, nikad svojevoljno nisam napravio nijedan zvučni zapis svog muzičkog izvođenja. Moj lik nadilazi konzervativno i odlazi u sferu autističnog u svojoj samodovoljnosti. Strog, pravičan i neosporan kao autoritet, vladam čergom zajedno sa svojom ženom - naveo je on.

Gagi je otkrio da je otac njegove supruge Branke Pujić, koji je premnuo pre dve godine, oduvek želeo da njegov zet odigra ulogu Roma, te je Gagi odlučio da mu ispuni tu želju.

- Mnogo smo lutali od smog početka. Ovo je treća verzija filma. Prvobitna verzija je bila jedna istinita priča koju smo čuli Vasiliji i ja od našeg prijatelja, koji radi u policiji. Postojala je moja želja, a ne samo moja, već i mog tasta, koji je rekao da ja moram da odigram Roma. Mogu da kažem, da ovaj film posvećujem njemu Lazi Pujiću - otkrio je Dragan Gagi Jovanović.

Dramski umetnik ispričao je i kako je proveo vreme na setu, ali i zbog čega smatra da su Srbi i Romi bliski.

- Mnogo mi je bilo lepo na snimanju. Većina mojih partnera su Romi i moram da kažem da se većina njih preziva Jovanović. Mnogi će reći da su preko veze ušli na ovaj film, ali to nije tačno. Uživao sam snimajući sa njima, to je jedna velika porodica i predivan narod. Uživao sam u njihovoj vedrini i filozofiji života. To je narod koji je najbliži nama. Na život gledamo u sadašnjem trenutku, nema juče, nema sutra. Mi ćemo da radimo ceo dan, a onda ćemo da pevamo i igramo cele noći i ne moramo da mislimo na posledice - priča Jovanović.

Glumac raskošnog glasa, otkrio je i da će u seriji otpevati dve pesme Gorana Bregovića, od kojih će jedna biti na romskom.

- Još nismo napravili najuži izbor romskih pesama koje smo pevali. Do sad sam pevao dve pesmu Gorana Bregovića. Jedna je nova i niste je još uvek čuli, a druga je romska verzija pesme "Ružica si bila". Biće tu i pesme Šabana Bajramovića bez koga film nikako ne može. Mislim da ću pevati, možda nekih pet ili šest pesama i deca takođe. Biće dosta lepe muzike - rekao je on.

Glumačkoj ekipi filma i serije "Kruna" pridružili su se i muzičke zvezde Rambo Amadeus i Goran Bregović, a Gagi je otkrio kako se Bregović snašao pred kamerama.

- Igrao sam i sa Rambom Amadeusom u filmu "Bumerang", a ovo je prvi put da igram sa Bregom. Ljudi koiji nisu glumili drugačije doživljavaju sve, pokušavao je da se što više sakrije ispod šešira i bunde. To je ispalo toliko dobro, da sam ja rekao da je neko ko je glumac 100 godina ne bi mogao tako dobro da napravi.

A Brega je to napravio spontano zato što se plašio kamere, ali je to ispalo fantastično i mislim da će biti zanimljivo publici. Brega je neverovatan profesionalac i ima osećaj za nešto dobro i verujem da je zato i deo naše ekipe, jer je osetio da ovde postoji nešto što će i možda van naših granica imati usoeha - zaključio je Dragan Gagi Jovanović.

Film i serija "Kruna“, okupili su bogatu glumačku ekipu među kojima se nalaze Igor Benčina, Vanja Ejdus, Sonja Kolačarić, Vuk Kostić, Stefan Bundalo, Iva Štrljić, Jana Ilić Milić, Branislav Zeremski, Gordan Kičić, Srđan Todorović, Sergej Trifunović, Petar Strugar... i prvi put na srpskom filmu glumica Una Bregović, ćerka Gorana Bregovića.

Premijera filma "Kruna“ planirana je na jesen, dok će serija biti emitovana na kanalu Superstar TV. "Kruna" se realizuje u produkciji Telekoma Srbija, Kinooko filma i 100 Strong Production.

