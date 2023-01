LAŽNI PRIJATELJI I PRODUCENTI SU MU DAVALI MIZERNE HONORARE: Glumac otkrio BOLNU ISTINU o poslednjim godinama preminulog kolege

Enis Bešlagić se putem Instagrama oprostio od preminulog bosanskohercegovačkog glumca Saše Petrovića, koji je preminuo u 62. godini. Glumac je uz Petrovićevu fotografiju napisao oproštajnu poruku, u kojoj se dotakao Petrovićevih kolega i saradnika.

"Dragi i dobri Saša, sada odmori… Skoro smo se sreli i pričao si mi koliko te 'cene' ovde… Odmori od nekih lažnih kolega, prijatelja i dušebrižnih producenata, koji su umanjivali tvoju vrednost i na kapaljku ti davali mizerne honorare, jer oni 'znaju' koliko tebi treba i koliko ti zaslužuješ, a bio si glumčina! Putuj, dušo i tvojoj porodici mir želim", napisao je Bešlagić.

Osim Bešlagića, od Saše su se oprostile i brojne poznate kolege.

"Teško je tugu opisati rečima. Napustio nas je prerano. Ostaće mi u sećanju njegova ljudska toplina i senzibilnost koju je nosio u svojoj duši. Nadam se da je sada u boljem društvu i okružen velikanima kojima i pripada. Neka mu je večna slava", rekla je Lepa Brena za Kurir. Njih dvoje zajedno su glumili u filmu "Hajde da se volimo".

I Emir Hadžihafizbegović je neutešan zbog smrti kolege.

"Otišao je moj brat Saša Petrović. Vest me zatekla na snimanju filma u Hrvatskoj. Ne mogu ni da procesuiram ni racionalno se odredim prema toj informaciji koju mi je pre 15 minuta putem SMS-a poslao Pjer Žalica. Ne znam zašto objavljujem ovaj post. Valjda je to obrambeni mehanizam od neverice i suza koje mi nekontrolisano teku. Bilo je to ono prijateljstvo, i više od toga, koje se ne komentariše. Bila je to obostrana ljubav i emocija čiji sadržaj ne možeš nikada i nikome preneti, a da taj netko to razume. To razumemo samo mi i ostaje samo među nama iz 'Audicije'. Volim te, brate. Falićeš jako. Adio, kumpanjo", napisao je Emir.

Povodom smrti Saše Petrovića oglasio se i Branko Đurić Đuro.

"Juče je otišao najbolji glumac naše generacije i moj drug od ranog detinjstva. Bio je prvi u svemu. Bio je previše brz za jedan život. Zbogom, Sale. Putuj mirno, pajdo. Toliko toga smo prošli zajedno", napisao je glumac na Instagramu.

Podsetimo, glumac Saša Petrović preminuo je juče u 62. godini, a kako su preneli bosanskohercegovački mediji, u poslednje vreme mu je zdravlje bilo narušeno.

- U poslednje vreme nije bio dobro sa zdravljem. Srce je u pitanju, to je sve što znam - rekao je kratko za bosanskohercegovački Avaz reditelj Srđan Vuletić.

Saša Petrović je glumio u ostvarenjima poput "Ovo malo duše", "Kuduz", "Ničija zemlja", "Lud, zbunjen, normalan", "Vratiće se rode", "Audicija", a publici je najpoznatiji kao Brenin Čaki u filmu "Hajde da se volimo".

