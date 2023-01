IZLOŽBA DELA VLADIMIRA VELIČKOVIĆA! GEST VREDAN DIVLJENJA: Umetnik je svoje radove od 1972. do 2009. namenio kao poklon Beogradu

Muzej grada Beograda ove godine obeležava 120 godina od osnivanja, a prva u nizu aktivnosti obeležavanja ovog značajnog jubileja je izložba "Vladimir Veličković - poklon kolekcija Muzeju grada Beograda".

foto: Ivan Milošević

Muzeju, koji uspešno vodi Jelena Medaković, 2021. godine povereno je na čuvanje, održavanje i staranje 28 umetničkih dela Vladimira Veličkovića. Ovaj vredan poklon obuhvata radove nastale u periodu od 1972. do 2009, koje je umetnik još za života namenio kao poklon Beogradu.

foto: Ivan Milošević

Izložba se održava u salonu Muzeja grada Beograda, u Bulevaru kralja Aleksandra 32, otvaranje je u sredu 1. februara u 19 časova. Radove publika može da pogleda do 26. februara 2023, a ulaz je slobodan. Radno vreme utorak-subota od 12 do 20 časova, nedelja od 12 do 18 sati, ponedeljkom zatvoreno.

