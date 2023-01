OGLASILA SE ANĐELKA PRPIĆ POSLE VELIKOG SKANDALA Glumica pokazala kako izgleda u trudnoći i poručila samo JEDNU stvar! (VIDEO)

Veliki skandal je prodrmao javnu scenu kada se saznalo da je glumica Anđelka Prpić ostala trudna sa najboljim drugom bivšeg muža Darija

Danima se pisalo o ovom skandalu, a Anđelka nije ništa komentarisala na tu temu.

Iako se glumica od tada nije oglašavala za medije, ona s vremena na vreme objavi ponešto na svom Instagramu, a sada je pokazala kako se hrani u trudnoći.

- Idemo dalje - napisala je u opisu videa.

Inače, njen otac je u jednoj emisiji otkrio detalje iz života glumice o kojima se danima bruji.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kaže iskreno Anđelkin otac Predrag Stević.

