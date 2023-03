DVA UMETNIKA IZLAŽU U JEDNOM PROSTORU: Boris Lukić i Lidija Delić predstavljaju novi ciklus radova TU SI. ZAUVEK

U galeriji Navigator na Novom Beogradu u naredna tri meseca možete posetiti izložbu "Tu si. Zauvek", Lidije Delić i Borisa Lukića, koji izlažu odvojene projekte. Umetnike je spojila Mia David.

foto: Zorana Jevtić

- Nedostaje mi da te blamiram u društvu. I da te zezam da si star. Nedostaje mi da ti stavim ruku ispod vrata dok spavamo. Nedostaje mi da šest puta vraćaš patike jer su ti čas male, čas velike. Nedostaje mi da me nervira tvoja neodlučnost. I sporost. I to što se ne pališ na moje histerije. Nedostaje mi da se postidiš. Nedostaje mi ono kada ti zasijaju oči. Bilo je retko, ali vredno čekanja.

foto: Zorana Jevtić

Nedostaje mi da ti smeta kako jedem nar. I tvoj šokirani pogled kad mahinalno istresem mrve na pod. Za to si u pravu. To je stvarno blam. Nedostaje mi da kupiš neku preskupu glupost za kuhinju koju nikad nećeš koristiti. Čak mi nedostaju i tvoje mokasine... Ustvari lažem. To mi je i dalje grozno. Nedostaje mi tvoj miris. I smeh. Nedostaje mi da dišeš" - objašnjava Mia David svoj koncept spajanja.

foto: Zorana Jevtić

Ako budeš imao sreće neće biti snova.

"Inspirisana Balardovim romanom "Potopljeni svet", ovom serijom slika istražujem svakodnevna mesta, predmete koje ih nastanjuju i sredinu koja ih okružuje. Prikazom dnevnih rutina koje se odvijaju na teritoriji ostrva u kojoj sam boravila ograničeno vreme, usmeravam našu pažnju ka vegetaciji, vizurama I narativima koji će uskoro biti izgubljeni. Takođe, procesom slikanja, težim da sačuvam i podelim sećanje na neki događaj koji se, čim je preživljen, izgubi", ovako svoje radove predstavlja Lidija Delić.

foto: Zorana Jevtić

Boris je novosadski đak i već drugi put izlaže u Navigatoru seriju radova "Javno kupatilo". Umetnik mlađe generacije Boris Lukić nastavlja svoje umetničko istraživanje vizuelnih predstava savremenog čoveka koje se oslanja na klasično slikarstvo i pop kulturu u kojoj žensko telo tretira kao medij koji nosi poruku.

"Počeli su da nastaju vreme izolacije i svetske pandemije. U opštoj atmosferi zatvorenosti i otuđenosti, gde razne internet platforme, društvene mreže itd. postaju naš primarni svet, pokušao sam da razmišljam o vrstama pojavljivanja golih tela i njihovoj autentičnosti u savremenom trenutku. Kao i u mojim nešto starijim radovima, gde sam intuitivnije naslućivao osnovne karakteristike problema sa kojima se bavim na svojim slikama, u seriji "Javno kupatilo" pojam voajerizma dobija svoj najeksplicitniji i nedvosmisleni oblik", navodi Boris i nastavlja:

1 / 6 Foto: Zorana Jevtić

