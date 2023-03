KADA ZASPI, NE BUDI SE 4 DANA! Kada se probudi ne zna koji je dan, a za dremku ne bira mesto: Zadremam ZA VOLANOM, u separeu kluba

Često se dečeva da posle napornog rada poželimo da spavamo, bez zvuka sata, dok se ne odmorimo. Takav "restart" je mnogima potreban, ali on nije problem za jednu Britanku, koja zbog svog neobičnog zdravstvenog stanja može da spava i više od 22 sata dnevno.

Džoana Koks iz Kaslforda (38) pati od idiopatske hipersomnije, retkog poremećaja sna koji uzrokuje da oboleli bude veoma posapni tokom dana čak i nakon cele noći dobrog sna.

- Ne mogu da se probudim kada zaspim. A kada se probudim ne znam koji je dan ili koliko dugo sam spavala - rekla je Džoana Koks i dodala da joj to stanje uništava život.

Objašnjava da sam način buđenja bude jako težak i da joj ovo stanje stalno izaziva poteškoće buđenju:

- Ako odspavate, generalno se ne osećate osveženo i možete se probuditi zbunjeni i dezorijentisani - rekla je ona dodaući da je užasno nervira kada joj ljudi kažu da je lenja ili da mora podesiti mnogo više alarma kako bi se ikako probudila.

foto: Printskrin/Facebook/Joanna Cox

Zbog svog stanja, Koks kaže da se nikada ne oseća odmorno uprkos tome što spava između 18 i 22 sata dnevno.

Doktori su prvi put primetili da nešto nije u redu 2017. godine nakon što se Džoana često osećala neprirodno umorno i kada je uvidela da nije mogla da preživi dan bez dremke.

- Došlo je niotkuda, ovo moje pospano stanje ništa nije pokrenulo, samo sam se osećala jako umorno - priseća se Britanka.

Ova "uspavana lepotica" umela je da zadrema na neobičnim mestima, recimo za volanom, što je dovelo do toga da je potpuno odustala od vožnje. Takođe prisetila se vremena kada je zadremala i u noćnom izlasku. Pre nego što joj je postavljena dijagnoza, zaspala je u separeu u klubu. Objašnjava da je obezbeđenje kluba tada mislilo da je samo pijana te su je izbacili na neprikladan način.

U nadi da će doći do rešenja za svoje stanje, Džoana je posetila lekara, međutim prvi doktor joj je dijagnostikovao depresiju, što se ispostavilo da je bila greška. Ipak na svu sreću, lekari su brzo isključili depresiju kao mogućnost,ali je sve to pokrenulo višegodišnje beskorisne posete lekarima koji su pogrešno tvrdili da ima sve, od infekcija do raka.

Konačno, u oktobru 2021. godine lekari su Džoani uputili na kliniku za spavanje, gde su joj lekari otkrili da ima idiopatsku hipersomniju. Nažalost, uzrok stanja je još nepoznat, tako da lek za njeno stanje ne postoji.

Do sada, njene doze sna su porasle do te mere da se bori da ostane budna više od nekoliko sati svakog dana.

- Jednog dana nedavno sam bila budna 12 sati i to je bilo najduže što sam bila budna u skoro šest godina. Najkraće je obično samo nekoliko minuta, dovoljno vremena da se probudite, popijete piće i ponovo zaspite - rekla je.

Koliko joj ovo stanje ugrožava stil života, govori i činjenica da je morala da napusti posao 2019. godine zbog nemogućnosti da ostane budna. Takođe, ova umorna pospana žena često propušta letovanja. Tako je zbog spavanja propustila jedno putovanje u Španiju koje je planirala sa ćerkama.

- Ne mogu da radim, ne mogu da vozim i nikada ne mogu da pravim planove jer ne znam da li ću biti budna - rekla je Koks koja je dodala jenu zanimljivost. Da je sigurna u svoje budno stanje jedno rano ujutru oko 2 sata kada šeta svoje pse.

Na kraju, Džoana kaže da želi da joj se život vrati u normalu.

Kurir.rs/Blic