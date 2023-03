KOLIKO PUTA DNEVNO MUŠKARCIMA PORASTE ALATKA? Doktorka se oglasila i otkrila brojku od koje se VRTI U GLAVI: Da li je i vama tako?

uf, mnogo je to

Veruje da muškarci imaju jači libido od žena, pa samim tim i da im je mnogo manje potrebno da dožive uzbuđenje. Ponekad je dovoljna samo neka "bezobrazna" slika da osete trnce "tamo dole", nekada je uzrok samo pogled na zgodnu ženu, a nije retkost ni da ih erotski tekst uzbudi... I kad se svi ti "podsticaju" saberu, da li je moguće proceniti koliko puta u proseku u toku dana muškarac doživi erekciju?

Ovim pitanjem bavili su se mnogi stručnjaci za intimne odnose, a i laici imaju svoje teorije... Pa tako je u jednoj britanskoj emisiji je voditelj, analizirajući odnose ljubavnog para iz popularnog rijalitija, zaključio da jači pol bar 40 puta dnevno doživi erekciju.

Prema dr Hani Patel, prosek je negde između šest i 10 puta dnevno.

- U proseku, muškarci će doživeti punu erekciju između tri do pet puta tokom noćnog sna - kaže dr Patel i dodaje se:

- A ova brojka se udvostručuje tokom dana.

Međutim, doktorka ističe i da broj u potpunosti zavisi od pojedinca:

- Broj se razlikuje od muškarca do muškarca. Kao i kad je reč o svim ostalim telesnim funkcijama, ne postoji jedinstven broj za sve, tako da ne postoji 'normalna' količina erekcije koju bi muškarci trebalo da dožive u jednom danu. To se razlikuje na dnevnoj bazi, i od čoveka do čoveka u zavisnosti od starosti, nivoa hormona i načina života. Pušenje, alkohol i nedostatak kvalitetnog sna mogu da smanje broj erekcija koje pojedinac doživi tokom perioda od 24 sata.

Doktorka kaže i da tuđe brojke ne treba da zabrinjavaju pripadnike jačeg pola.

- Nemojte da se upoređujete sa drugima ili da se mnogo oslanjate na priče na društvenim mrežama o tome šta se smatra normalnim, jer na internetu ima mnogo dezinformacija o intimnom zdravlju - kaže dr Patel.

Dr Hani napominje i da o erekcijama treba da brinete samo ako je došlo do značajnih promena.

- Ako osećate da erekcija nije tako intenzivna, da ne traje dovoljno dugo ili da imate problema sa ejakulacijom, razmislite o poseti lekaru - savetuje dr Patel.

