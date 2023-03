ŠTA NAS ČEKA U NASTAVKU SERIJE DUG MORU! Seka Sablić veliko pojačanje: Veštica sam koja pokušava da deli PRAVDU

Treća sezona serije "Dug moru" konačno stiže na male ekrane. Od 13. marta, svakog radnog dana u 21 sat, na kanalu Superstar stiže novih 10 epizoda, snimanih u produkciji Telekoma Srbija i "Monte rojal pikčersa" prošlog leta u Boki Kotorskoj i u Beogradu, po scenariju Marijane Čulić Vićentić.

foto: Monte Royal Pictures promo

Dok njen otac Periša (Dragan Mićanović) pokušava da sazna šta se nalazi ispod Fortice, Olgu (Ana Lečić) istražuje novinar Oskar (Aleksandar Radenković) koji prati trag o smrti profesora Grosmana. Nova saznanja poremetiće njenu vezu sa Rnjom. Nakon što tragična oluja pogodi Lušticu, Olga će od svoje majke Svetlane dobiti ogrlicu koja će je približiti otkrivanju misterija koje okružuju poluostrvo i njegove ekscentrične stanovnike.

foto: Monte Royal Pictures promo

Seka Sablić je veliko pojačanje nove sezone i igra staru šrtigu.

"Nisam očekivala da ću uhvatiti tu emociju i metafiziku koju nosi sama serija. Štriga znači veštica. Ja sam veštica. Nekada sam čitala knjigu Dubravke Ugrešić u kojoj piše da su stare žene zapravo veštice, u čemu ima mnogo istine. A to znači da se one približavaju transcendentalnom momentu i to je nema metafizika. U njoj je cela istorija tog ostvara i ludilo tog naroda. Mislim da ona pokušava da spasi, što se spasti može i da pobedili pravdu", rekla je Seka novinarima na konferenciju za medije.

Ceo razgovor sa Sekom možete pogledati u nastavku.

Bonus video:

02:57 Seka Sablić o ulozi veštice u novoj seriji

Kurir.rs