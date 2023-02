ZNATE LI ŠTA JE SINDROM STARE VEŠTICE? Toliko je STRAŠNO da se ljudi plaše da idu u krevet: Počeo sam da se bojim da spavam!

Mnogi ljudi su se barem jednom suočili sa strašnom paralizom sna, a oni koji nisu sigurno su čuli za ovaj zastrašujući poremećaj spavanja. Ovo stanje može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, a propraćeno je strašnim halucinacijama, strahom i panikom.

Mnogi su priznali da su se nakon toga plašili da spavaju jer nikad ne znaju kada će im se to ponoviti. Često se ujutru bude potpuno iscrpljeni i nesposobni da normalno obavljaju svoje dnevne obaveze. Ovo je ispovest čoveka koji je počeo da se plaši da zaspi:

- Svakih nekoliko meseci imam strašno iskustvo usred noći. Budim se, ali ne mogu da se pomerim, ništa osim očiju. Tada osećam jak pritisak na grudima, kao da mi se ispušta vazduh iz pluća. Krajičkom oka vidim senke u sobi. Ali ne sanjam to. I koliko god mi se to puta dogodilo, uvek osetim nalet panike i straha. Kao dete sam mislio da je đavo ušao u moju spavaću sobu. Sada znam da su to simptomi čudne pojave koja se zove paraliza sna, a koliko je česta zavisi od društvenih i psiholoških faktora. Na primer, češće se javlja kod ljudi koji imaju problema sa spavanjem i koji su pod pritiskom zbog stresa. Takođe se češće javlja kod ljudi sa mentalnim poremećajima, kao što su depresija i anksioznost - prenosi "Insajder".

Još jedno iskustvo

Jedna žena je ispričala kako joj se ovo iskustvo dogodilo jednom u životu, ali je bilo toliko neprijatno da nikada nije mogla da ga zaboravi. Probudila se i nije mogla da se pomeri, vrišti, ništa. Osećala se kao da joj neko stišće vrat i guši je. Ona kaže da nikada u životu nije osetila takav strah, pogotovo jer je njen partner spavao pored nje, a nije mogla da mu da znak da joj pomogne. Imala je utisak da je to neka vrsta paranormalnog iskustva.

Neki to zovu 'sindrom stare veštice'

Ovaj fenomen se naziva i 'sindrom stare veštice' jer se nekada verovalo da veštica sedi na grudima čoveka koji spava, sprečava ga da normalno diše i izaziva noćne more. Prema nekim procenama, čak 60 odsto ljudi je bar jednom u životu doživelo paralizu sna.

To se dešava u REM fazi sna gde inače sanjamo. REM faza traje do 15 minuta i ponavlja se svakih sat i po. Za to vreme, mozak se nekako odvaja od ostatka tela, odnosno zaustavlja većinu mišićnih funkcija. Telo tada postaje paralizovano da tokom spavanja ne mašu rukama i nogama, trzaju se i tako se povređuju. I sve je to u redu dok se neko ne probudi usred toga. Ljudi tada znaju kako da nastave da sanjaju, ali su zapravo budni, kao da se nalaze negde između sna i stvarnosti.

