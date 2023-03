NIJE TO RIJALITI! OVO JE POBEDA KULTURE: Miloš Biković na premijeri filma "Indigo kristal" SUROVO iskren, a otkrio i ovaj detalj

to je to

Debitantsko ostvarenje reditelja i scenariste Luke Mihailovića, film "Indigo kristal" premijerno je prikazano večeras u Beogradu.

Brojne poznate ličnosti su prodefilovale crvenim tepihom u želji da podrže kolege koje su radile na ovom crno-belom filmu, a jedan od njih je i glumac Miloš Biković.

foto: Uroš Arsić/Mondo

- Meni je mnogo važna podrška kolega, saradnika. Ovo doživljavam kao svoj projekat, svi smo mi zajedno u tome, predstavnici kulture. Trebalo bi da se svi pomažemo, ovo je pobeda kulture - kazao je Miloš Bikovi.

- Pričali smo o ovom filmu još dok je nastajao, gledao sam ga kad je bio još u nekoj vrlo sirovoj montaži. Pričali smo svi šta bi bilo bolje, kako da ispadne najbolje projekat - istakao je glumac.

foto: Uroš Arsić/Mondo

- Rasprave na setu su uvek konstruktivne. Nisu to rasprave gde ljudi nešto popuštaju. One ne mogu da budu loše. To nisu rasprave kao u "Velikom bratu" ili nekom rijaliti programu, nije to to - kazao je Miloš, pa naveo da mu je omiljeni crno-beli film "Šindlerova lista".

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:19 Miodrag Radonjić u pratnji supruge na premijeri filma