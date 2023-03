TANASIJE UZUNOVIĆ BIO JE POTOMAK JEDNE OD NAJUGLEDNIJIH PORODICA Imali su 9 kuća na Dedinju, ovo je burna životna priča glumca

Tanasije Uzunović, koji je preminuo u 81. godini života na klinici za urgentnu medicinu VMA, javnosti je poznat kao je srpski glumac i unuk brata Nikole Uzunovića.

Tanasije Uzunović je rođen u Nišu, a Pozorišnu akademiju je završio u klasi profesorke Ljiljane Krstić.

Osim u pozorištu, igrao je u preko 50 filmova i TV drama. Najpoznatiji je po ulozi Rajka Maleševića iz televizijske serije Moj rođak sa sela (2008 — 2011). Dobitnik je Sterijine nagrade i Oktobarske nagrade grada Beograda.

Ženio se tri puta i ima ćerku Sofiju.

Inače, U popularnoj seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine" pojavila se glumica Sofija Uzunović, ćerka proslavljenog glumca Tanasija Uzunovića, koji takođe tumači jedan od likova u ovoj seriji.

Sofija je pre nekoliko godina odlučila da se bavi glumom, a kada je to saopštila ocu on je, prema sopstvenom priznanju, doživeo šok. Zbog čega se to dogodilo, kao i više o njihovim ulogama u "Nemanjićima" u kojima su se našli rame uz rame, pročitajte u galeriji.

Zvezda serije "Moj rođak sa sela" je ćerku dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom. Sada Sofija ima 26 godina i koja je igrala i u Narodnom pozorištu, gde je Uzunović prvak drame.

Inače, Tanasije je potomak jedne od najuglednijih predratnih porodica, sa devet elitnih kuća, kojoj je sve oteto. Selio se čak 32 puta dok nije dobio svoj stan.

Tanasije Uzunović je za Novosti jednom prilikom ispričao poreklo kapitala svoje porodice. Dva preživela brata Uzunovića imala su oko 150 hektara zemlje u mestu Draževac, i da bi Nikola napravio kuću, dogovoreno je da uzme hipoteku na tu zemlju.

- Kada je moj otac Blagoje, inače školovani agronom, pokušao pre rata na toj zemlji da pravi obore za uzgoj stoke po svetskim merilima, deda ga je sprečio - seća se ove priče Tanasije. - Govorio mu je da je besmisleno da to radi na zemlji koju opterećuje hipoteka. Deda Nikola je imao para da napravi kuću, ali ne i da je opremi.

Porodica Uzunović je pre Drugog svetskog rata imala devet kuća u Beogradu. Naš sagovornik pamti samo one najveće, i to onu zgradu koja je sada rezidencija ambasadora SAD, „Devanku“ u Ulici kralja Milana 21 i veliku zgradu u Nušićevoj 20.

- Ostale više i ne pamtim, znam da su neke srušene u bombardovanjima tokom rata.

Dete zelenaša Glumac nosi vrlo teška sećanja na neke segmente detinjstva. Tako je, sa devet godina izvođen pred školsku tablu, i još pamti učitelja koji ga je prokazivao rečima: „Ovo je unuk predratnih zelenaša protiv kojih smo se borili!“

