VOJIN ĆETKOVIĆ OTKRIO KAKAV JE ZAISTA BIO TANASIJE UZUNOVIĆ: Nepoznati detalji sa snimanja MOG ROĐAKA SA SELA rasplakali celu salu

Serija "Moj rođak sa sela" je priča puno humora i topline, zanimljivih likova, a dve zanimljive epizode na ovom projektu ostvarili su Vojin Ćetković i pokojini Tanasije Uzunović. Njih dvojica su u seriji oživeli likove pukovnika Milomira Vranića i Rajka Maleševića, sestrića i ujaka o čijem se odnosu priča i danas.

Dramski umetnik Tanasije Uzunović preminuo je prošle nedelje u 81. godini života, a danas je u Narodnom pozorištu u Beogradu održana komemoracija velikom umetniku, na kojoj su govorile kolege.

Prvi susret

foto: Zorana Jevtić

Vojin Ćetković se na komemoraciji slavnog glumca prisetio svoje prve uloge u pozorištu, gde mu je partner bio upravo Tanasije.

- Moj prvi partner bio je Tanasije Uzunović, odigrao sam u Jugoslovenskom dramskom predstavu Vide Ognjeović. Onaj ko je plašio hrabre partizane i koga sam sanjao u nemačkoj uniformi. Jedan od onih vitezove te generacije zbog kojih sam i želeo da se bavim glumom.

foto: Marina Lopičić

Tada je imao godina koliko i ja sada. Prvi put sam ga gledao u predstavi Dejana Mijača "Ruženje naroda", bio je fascinantan. Još uvek mi prolaze kroz glavu njegove scene i neverovatna snaga i virtuoznost, ekspresija toliko velika da zaboravite da gledate glumce u pozoriptu. Kasnije smo igrali i u Šekspirovoj tragediiji, a najviše vremena smo provodili radeći seriju "Moj rođak sa sela" - započeo je glumac.

"Moj rođak sa sela"

Njih dvojica su zajedno snimali seriju "Moj rođak sa sela", a Vojin je otkrio nepoznate detalje u vezi lika Rajka, kojeg je tumačio Uzunović.

foto: Printscreen YouTube

- Sećam se probe na kojoj ne insistirao da nosi narodnu nošnju i belu uštirkanu košulju i da po njegovom nacrtu naprave bakinbarde, kojima nije bio zadovoljan naredne dve godine - priča Vojin.

O odnosu koji su imali njihovi likovi pričala je cela Srbija, a Ćetković je otkrio kako je Uzunović reagovao kada mu je rekao da će mu igrati sestrića koga mora mnogo da voli.

01:58 Kalina Kovačević i Vojin Ćetković na komemoraciji Tanasiju Uzunoviću

- Prišao sam mu i rekao: "Ti znaš da ujak nije kao ostala rodbina. Znaš da se ujak najviše voli. Ti meni ovde igraš baš ujaka i to vrlo posebnog. Ujaka koji me je podigao i koji je spreman da da život za svog sestrića. A ne znam kako ćeš to da doneseš jer mene je teško voleti". On me je zagrlio i pomazio po kosi. Od tada pa do danas, bio je moj ujak - otkrio je Ćetković, pa se prisetio i jedne anegdote sa snimanja.

foto: Printscreen YouTube

- Krećemo mi posle snimanja, iz Kragujevca za Beograd i nema Tanasija. Pitam gde je, a oni mi kažu da pere kosu. Pa jutros smo ga čekali da pere kosu i ja sam mu rekao da ne sme to da radi. Od tolike ondulacije će mu izvetreti gluma.

"Bio je moj prijatelj i ja sam bio njegov"

Sećanje na preminulog kolegu završio je emotivnim rečima, nakon kojih je u sali zavladao muk.

foto: Printscreen YouTube

- Bio je komplikovano divan i bio glumac, muškarac. Bio je prijatelj i jatak. Zvao sam ga Tasos sa Rodosa. Bio je moj prijatelj i ja sam bio njegov. Nedostaješ mi Taso i tek ćeš mi nedostajati - završio je Ćetković.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:14 Poslednji aplauz Tanasiju Uzunoviću