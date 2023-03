GRAJA JE NAPISAO HIT ZA DECU VUČE, VUČE, BUBO LENJA: Ršumović otkriva ko je za to glavni krivac i šta SRBIJA TREBA SADA DA URADI

Posle kraće bolesti u Beogradu je sinoć u 92. godini preminuo pevač i kompozitor Radoslav Graić, saopštila je Radio-televizija Srbije. Iza sebe je ostavio velike hitove, ali je najpoznatiji po pesmi "Mito, bekrijo", za koju su svi mislili izvorna, a svojim izvođenjem proslavila ju je Vasilija Radojčić.

U nedavnom Jutarnjem programu RTS gostovao je povodom reizdanja kompilacije "Vuče, vuče, bubo lenja", na kojima su najčuvenije pesme za decu koje je komponovao Radoslav Graić, a ispevane su na tekstove najčuvenijih domaćih pesnika za decu. Tu su starijima dobro poznate pesme "Lako je prutu", "Vuče, vuče, bubo lenja", "Još smeha deci", "Mate, mate, matika", "Meda i pčele" i druge.

Izvođači ovih dečjih pesama su naši poznati glumci i pop pevači: Dragan Laković, Đuza Stojiljković, Branko Milićević Kockica, Đorđe Marjanović (s kojim je bio kum), Zafir Hadžimanov, Vladimir Čobi Savčić, Senka i Bisera Veletanlić, Boba Stefanović, Minja Subota... Tu su i naši renomirani dečji horovi - Kolibri, Dečji hor RTS, Čarolija, hor Dečijeg kulturnog centra kao i talentovana deca solisti.

Ljubivoje Ršumović prisetio se kako je počela njihova saradnja.

- Tugujemo nekako u martu mesecu kao po nekom božjem prokletstvu. Graja je bio čovek koji je za muziku bio pravi velemajstor. Upoznali smo se na Televiziji Beograd. Kad je trebalo da napravim hit "Dvogleda", kako smo tu emisiju zvali Dragan Babić i ja, pitao sam Duška Radmovića koga bi on predložio da komponuje melodiju na "Vuče, vuče", a on je predložio Graju. Sedeo je u kancelariji do naše. Pesma je postala najveći hit od svih mojih. Napisao je posle još mnoge, i "Lako je prutu da se sokoli". Uvek sa osmehom i u lepom raspoloženju. Tugujem. Znam da nisam jedini. Kad takvi ljudi umru, Srbija treba da proglasi dan žalosti i da tuguje tri dana - kaže Ršumović za Kurir.

