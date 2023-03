SRBIJA JE ZEMLJA KOJU BIH VOLEO DA ISTRAŽIM! Kris Harms, nemački predstavnik na Evroviziji, kaže da svojom pesmom šalju ovu PORUKU

Nemačka ove godine na Evroviziju šalje gotik-metal grupu Lord of the Lost, koja će 13. maja u Liverpulu nastupiti s pesmom "Blood and Glitter".

Impozantna karijera ovog sastava započela je 2007. godine, kad je Kris Harms izbacio prvi materijal pod imenom Lord. Kako ne bi bio pomešan s postojećim sastavima Lordi i The Lord, bend je promenio ime u Lord of the Lost.

foto: VDPictures

Osam studijskih albuma, pet albuma snimljenih sa simfonijskim orkestrom, četiri lajv nosača zvuka i dve kompilacije brojke su koje govore o bogatom opusu ove grupe, koja od 2018. godine sarađuje sa izdavačkom kućom "Napalm rekords".

Njihov zvuk prolazi kroz nekoliko srodnih žanrova, hevi i ded metal, pod uticajem glam-roka, industrijske i gotik muzike. U ranijim intervjuima Harms je naveo da su na njihovu muziku najviše uticali Ramštajn, Najn inč nejls i Merilin Menson, što logično dovodi do pitanja otkud oni na Evroviziji.

Ekskluzivno za Kurir, Kris Harms je otkrio kako se našao u prilici da predstavlja svoju zemlju na prestižnom takmičenju kakvo je Evrovizija i kakva su mu očekivanja u Liverpulu.

- Već nekoliko godina se prijavljujemo za Evroviziju, uglavnom zbog činjenice da smo odlični za to takmičenje. Ono promoviše različitost, nekonvencionalnost muzike i performansa, barem mi to tako vidimo. Nemačka prethodnih godina nije preterano brinula za Evroviziju. Mislim da je ove godine bio pravi trenutak da se to promeni.

foto: Julian Meusel / SVEN SIMON / Profimedia

Harms navodi da ne želi da pravi bilo kakvu komparaciju između neafirmisanih bendova i bendova s bogatom karijerom na ovom takmičenju, ali da njihova planetarna popularnost u neku ruku može da bude i prednost:

- Ne možete porediti karijeru jednog izvođača s drugim. Mislim da u našem slučaju iskustvo u muzičkoj industriji, kao i lojalna i aktivna baza fanova mogu biti prednost.

Što se pesme "Blood and Glitter" (Krv i sjaj) tiče, mnogi su komentarisali da je ona, baš kao i imidž ovog sastava, previše "blood", a premalo "glitter" za ovakvu vrstu takmičenja.

- Ne slažem se s tim. Mislim da je reč "krv" očigledno bolji okidač, za razliku od reči "sjaj". To je ono što nosimo u sebi. "Svi smo od iste krvi" - poručuje stih naše pesme. Da budem iskren, ne znam kako će publika reagovati na naš vizuelni identitet. Nadam se da će uživati!

foto: Zorana Jevtić

Plasman i prijem kod raznolike publike Evrovizije je nepoznanica za sve takmičare, ali Harms nema tu vrstu opterećenja pred izlazak na scenu Liverpul arene:

- Voleo bih da se plasiramo bolje nego što je prolazila Nemačka ranijih godina, što je veoma moguće. Osim toga, radoznao sam šta će da se dogodi tamo! Harms smatra da je Švedska poslala pobedničku pesmu na Evroviziju, ali ne isključuje da bi Finska mogla da iznenadi.

Karije foto: Markku Ulander / Shutterstock Editorial / Profimedia;

- Lorinina pesma "Tatu" čini se kao favorit, kao i "Ča, ča, ča" finskog predstavnika Karije. Sviđa mi se i pesma Luka Bleka.

Inače, Lord of the Lost se na kladionica kotira oko 15. mesta, dok su prema glasovima publike na zvaničnom sajtu Evrovizije trenutno petoplasirani.

Dva puta u Beogradu

Lord of the Lost prvi put je nastupio u Beogradu na solističkom koncertu 2014. godine, a 2022. bio je gost grupe Ajron mejden u Areni. Međutim, Harms kaže da oba puta nisu imali vremena da upoznaju naš glavni grad.

- Nažalost, kad ste negde na turneji, nemate mnogo vremena da iskusite sve čari grada u kojem ste. Beograd i Srbija mi se čine kao interesantno mesto i voleo bih da ga istražim kad budem imao vremena.

Kurir.rs/ Jelena-Katarina Mitrović