PREDSTAVA NIJE NI IZAŠLA, A VEĆ NEMA KARATA ZA 16 IZVOĐENJA: Publiku čeka spektakl, a poznati kolega ljudi GOSPOĐU TEODOSIĆ

Predstava "Laž" prema tekstu Florijana Zelera, u režiji Nikole Ljuce, biće premijerno izvedena u subotu 1. aprila od 19.30h na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Prva repriza je 2.4, a tokom aprila "Laž" će imati čak 16 izvođenja, a karata skoro više nema, potvrdio nam je upravnik Jug Radivojević.

Miloš Biković i Tamara Krcunović, Miodrag Radonjić i Jelisaveta Orašanin igraju dva bračna para koja će tokom jedne večeri otkriti mnogo skrivenih istina jedni o drugima. Kroz elemente komedije, uz mnogo obrta, zapleta i raspleta, predstava "Laž" će, kako tvrdi ekipa, sigurno osvojiti publiku.

Za režiju komada zadužen je Nikola Ljuca, koji je već radio s Tamarom:

“Meni je posebno zadovoljstvo što radim dramu koja će siguran sam imati dug vek na sceni i koju će publika voleti jer su ovo teme o kojima se retko priča na ovako iskren i do kraja način. Mislim da će publika na to da reaguje jer znam koliko je nama ovo sve značilo dok smo radili i radimo i dalje, koliko se nas emotivno tiče i koja smo mi sebi pitanja postavili i morali da se otvorimo da bi došli do one prave istine.”

Tamara Krcunović je predstavu donela u Beograd.

"Ovaj proces uopšte nije lak, Nikola ovaj komad radi na jedan drugačiji način od onog kako je izvorno napisan, te zahteva više rada, a mi imamo još nedelju dana do premijere i ja se nadam da će sve to lepo da se složi do 1. aprila i da će publika uživati u predstavi.

I Miloš Biković se slaže sa svojom pozorišnog suprugom:

"Tekst je jako dobar, duhovit, pun obrta. Zanimljivo je, biće zanimljivo. Trenutno sam u onoj fazi kada mislim da nije uopšte trebalo da se bavim glumom, svaki proces ima tu fazu, sedam dana pred premijeru ali nadam se da nisam pravu. U svakom slučaju dođite da vidite debakl, ako sam u pravu ili dođite da vidite spektakl"

Jelisaveta Orašanin Teodosić se ovim komadom vraća u velikom stilu.

"Miloš sigurno nije u pravu jer ovo će biti spektakl! Tamara Krcunović i nas tri klasića. Božanstven tekst Florijana Zelera, oskarovca, pun obrta, te se nadam da ćemo opravdati tu njegovu nagradu i da će publika voleti ovu predstavu", kaže glumica i supruga Miloša Teodosića.

Miodrag Radonjić hvali celu ekipu.

"Probe teku fantastično, jako nam je i zabavno ali i promišljeno radimo. Sjajna je saradnja sa Ljucom i Tamarom, naravno i sa moja dva klasića na koja sam već navikao. Mislim da će predstava da bude jako zanimljiva publici, puna je neočekivanih preokreta, do samog kraja neće znati šta može da očekuje i šta je poenta cele priče", iskren je glumac.

