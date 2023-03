SMEJEMO SE LJUDIMA OBOLELIM OD DEMENCIJE: Voja Brajović u maestralnoj ulozi OCA, a OVO ga je impresioniralo u PORODIČNIM ODNOSIMA

Najiščekivanija predstava u beogradskim pozorištima drama "Otac" Florijana Zelera izvedena je u ponedeljak, na svetski dan pozorišta, u Ateljeu 212 u režiji Paola Mađelija.

Drugi deo njegove dramske trilogije ("Majka", "Otac" i "Sin") tragikomična je porodična priča fokusirana na ostarelog oca koji se bori s demencijom. Zeler, baveći se procesom starenja i, u datim okolnostima, izvrnutim odnosom oca i ćerke, dovodi u pitanje i postojanost kategorija istine i realnosti.

Priča o demenciji

foto: Marina Lopičić

Ovaj komad priča o demenciji u porodici o odnosu oca i ćerke,o ljubavi i gubitku, a naslovnu ulogu tumači Vojislav Voja Brajović.

- Za mene kao čoveka je najuzbudljivije, a istovremeno i najbolnije što se mi smejemo ljudima obolelim od demencije, i što su oni nama svojim zaboravom u mnogim momentima zabavni, kao što vidimo u ovoj drami. Njegova ćerka govori, moj tata je radio ovo, radio ono, i smeje sem priča to kao neku anegdotu, a zapravo je sve vrlo tragično.

foto: Aleksandar Jovanović

Ne znamo kakva je to bolest mozga na koju medicina nema odgovor, i zašto nam onaj koji nam je dao život, oduzima moć pamćenja. Otac, koji je sve vreme možda i najlucidniji od svih likova, i koji nas neprestranim traženjem svog ručnog sata koji je za njega najveća dragocenost, stalno podseća na taj strašan protok vremena i našu prolaznost na ovom svetu, on nema mozga. To je ono što je za mene impresivno i zagonetno - rekao je Voja Brajović za Danas.

Uloga života

Kako je reditelj nedavno rekao za Kurir, Voja je napravio fenomenalnu ulogu koja je skrojena baš za njega.

foto: Nenad Kostić

- Voja je tu glavna uloga, ali cela ekipa mora biti konzistentna i fenomenalna, jer drugačije ne može da se radi. Voja je moj stari prijatelj, a ovo je uloga baš za njega - rekao je Mađeli za Kurir.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:45 VOJA BRAJOVIĆ SE POTRESNIM REČIMA OPROSTIO OD VLASTE