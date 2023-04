PREMIJERA KOMEDIJE ZA KOJU NEMA KARATA DO KRAJA GODINE: Evo ko je sve došao, tu je i Milka Forcan, a Jelena Đoković blista! FOTO

Komedija "Laž", prema tekstu Florijana Zelera o tome koliko i zašto lažemo sebe i bližnje, u režiji Nikole Ljuce, premijerno se večeras izvodi u Beogradskom dramskom pozorištu.

foto: Damir Dervišagić

Po sistemu s Brodveja, predstava će imati ovog meseca čak 14 izvođenja, ali karata za njih više nema.

foto: Damir Dervišagić

Na premijeri su viđeni Nada Šargin sa mužem Dejanom Bodrožom, Dušanka Stojanović Glid, Nataša Vulin, Aleksandar Antić, kao i gradska sekretarka za kulturu Nataša Mihailović Vacić.

foto: Damir Dervišagić

Pojavio se i Dragan Bjelogrlić sa suprugom Majom, kao i proslavljeni sportista Vanja Grbić, zatim ministarka za kulturu, Maja Gojković.

foto: Damir Dervišagić

U glumačkom ansamblu su Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Jelisaveta Teodosić i Tamara Krcunović, koji će se u toj predstavi ponovo okupiti tek u oktobru. I za to izvođenje karte su planule.

foto: Dragana Udovičić

Poznate ličnosti

foto: Damir Dervišagić

Jelena Đoković je zablistala u odevnoj kombinaciji, a došla je u društvu Sofije Milošević i Jugoslava Karića. Pojavilo se dosta sportista i političara, zatim mima Karadžić sa novom devojkom, Milka Forcan sa ćerkom, Duško Ivanović sa suprugom...

1 / 19 Foto: Damir Dervišagić

Miloš Biković izjavio je na konferenciji za medije da je "nezahvalno govoriti dok nešto još nije gotovo, dok smo u procesu izgradnje nečega i nismo sigurni kakav je rezultat".

foto: Damir Dervišagić

"Predstava zaživi tek onda kada uđe u kontakt s publikom. To je obostrani kreativni čin. Ono što mogu unapred da kažem to je da sam sve svoje kolege video u nekom izdanju koje nisam video do sada i da mi to pričinjava zadovoljstvo. Mislim da je to dobar pokazatelj kvalitetnog rada i nadam se kvalitetnom rezultatu na kraju", rekao je Biković.

1 / 26 Foto: Damir Dervišagić

Poznat kao filmski reditelj, Nikola Ljuca tek drugi put režira u pozorištu. Njegova prva predstava "Smrt i devojka" je na repertoaru Bitef teatra. Premijera je bila u leto 2022. godine na Belefu, u saradnji s Gradskim pozorišem Bečej i Ustanovom kulture Ćuprija.

foto: Damir Dervišagić

Zelera kritika smatra jednim od najuzbudljivijih dramskih pisaca našeg vremena, a glavna glumica Tamara Krcunović godinama pokušava da njegove tekstove postavi u Srbiji.

foto: Damir Dervišagić

"Upoznali smo se u Parizu. Otkrila sam ga pre desetak godina, nudila sam ga Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Ateljeu 212 i rekli su da je loš pisac. Sad je svima super. Jug Radivojević je pročitao komad i na jedan imao sluha da ovo treba da se radi", rekla je Tamara za Kurir.

foto: Dragana Udovičić

Miloš Biković i Tamara Krcunović, Miodrag Radonjić i Jelisaveta Orašanin igraju dva bračna para koja će tokom jedne večeri otkriti mnogo skrivenih istina jedni o drugima. Kroz elemente komedije, uz mnogo obrta, zapleta i raspleta, predstava "Laž" će, kako tvrdi ekipa, sigurno osvojiti publiku. Jelisaveta Orašanin se ovom ulogom vraća na scenu svog matičnog pozorišta.

foto: Dragana Udovičić

"Režija je veoma svedena. Istina je da ćete uživati u ovoj predstavi. Božanstven tekst Florijana Zelera, oskarovca, pun obrta i mislim da će neke stvari biti jasne tek nakon više gledanja", rekla je glumica.

Kurir.rs

Bonus video:

00:44 VLADIMIR ALEKSIĆ ISPROZIVAO JELISAVETU ORAŠANIN: Mislila si da ćeš da ideš u TOKIO