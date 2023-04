PRVA ISPOVEST SRĐANA ŽIKE TODOROVIĆA POSLE GUBITKA SINA (3): Svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga, a gluma me više ne zanima

Život Srđana Žike Todorovića je toliko živopisan da bi mogla da se napiše knjiga ili snimi film jer je naš glumac svašta preturio preko glave.

foto: Marina Lopičić

Nakon gubitka oca, proslavljenog glumca Bore Todorovića, Žika se povukao u sebe, ali iznenadna smrt trogodišnjeg sina Dejana potpuno ga je slomila. Taj tmurni 21. decembar 2017. godine zauvek mu je promenio život - ostavio je neizlečivu ranu i rupu u duši koja će zauvek stajati.

"Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina... Prošlo... Pet i po godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvek nisam stao na noge. Sada radim neke rokenrol emisije i uopste me gluma više ne zanima", započeo je Srđan priču za emisiju "Una, due, tre" na Una televiziji.

Todorović je objasnio kako je došlo do tragedije.

foto: Dado Đilas

"Stavili smo ga na popodnevno spavanje, pustili smo ga pola sata duže i već je bilo kasno, bio je plav. Kad je došla hitna pomoć uradili su sve, ali doktorka je rekla da je prekasno", rekao je glumac, a potom zastao na trenutak.

"Slučajna iznenadna dečja smrt! To se zove kad dete umre u snu i obično se dešava deci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kad gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod 'SIDS'. To je zvanična bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dete umrlo od SIDS-a. 'SIDS' - neobjašnjivo, zašto? Ili na srpskom 'Slučajna dečja iznenadna smrt", otkrio je Srđan, koji se prekrstio i blago udario rukama o sto.

Pitali smo ga da li je doživeo da ga sin nazove "tata", da li je počeo da priča i komunicira sa njim, da li ga je osetio. Više puta je potvrdio.

"Da! Taman je postao dečak, dečak", zaplakao je.

foto: Kurir

Ljubav sa suprugom Anom desila se na prvi pogled na Adi Bojani, koja traje dve i po decenije. Vole se istim intezitetom kao na početku veze, a gubitak deteta još više je utemeljila njihovu ljubav.

Ona se još uvek nije pomirila sa činjenicom da njenog sina više nema, i nije se oporavila.

"Teže! Nije još", kazao je Todorović u emisiji.

foto: Dragana Udovičić

Uprkos tragediji Todorović je zahvalan što je, bar kratko, osetio kako je to biti otac.

"Recimo, da Ana i ja nismo mogli da imamo decu pošto mnogi parovi ne mogu, da li bih bio srećniji? Ne znam. Ali, u svakom slučaju sam zahvalan Bogu što sam, eto, osetio kako je biti otac", ispričao je Srđan.

(Kurir.rs/Una)

