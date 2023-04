MARIĆ POKUPIO SVE NAGRADE OSIM "GLOGOVCA": Evo ko je mladi glumac koji je osvojio priznanje i ŠTA MU JE SLAVNI KOLEGA REKAO

Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo je juče 75. rođendan dodelom godišnjih nagrada, ali i priznanja "Nebojša Glogovac", "Branka i Mlađa Veselinović" i za lepotu govora. Najviše nagrada dobili su komadi "Edip" Vite Taufera i "Razvojni put Bore Šnajdera" Egona Savina.

Glumac Milan Marić, koji je već deset godina član ovog pozorišta, poneo je nekoliko priznanja za ulogu Edipa, među kojima su i nagrada "Branka i Mlađa Veselinović", kao i ona za lepotu govora.

- Mnogo sam srećan što sam dobio nagradu baš za ovu predstavu. Zahvalan sam svima na podršci koju su mi nesebično pružili. Za mene je ovo i jedan mikrojubilej, deseta godina u ovom pozorištu. Za deset godina se nadam da ću dočekati da igram "Proces" Franca Kafke u sudnici, jer je meni to kao mladom glumcu neostvarena želja. Nadam se da ćemo već sledeće godine rođendan proslaviti na sceni Teatar "Bojan Stupica" - rekao je Marić.

Specijalno priznanje za izuzetnu umetničku kreaciju mladog glumca, koje je prvi put dodeljeno 2021. godine, pripalo je Joakimu Tasiću. Mladi glumac nije krio zadovoljstvo što je poneo priznanje koje nosi ime prvaka Drame Jugoslovenskog dramskog pozorišta Nebojše Glogovca.

- Velika je čast kada vam uprava pokloni nagradu koja nosi ime velikog Nebojše Glogovca. Ovakva priznanja nam daju mali polet i dokaz su da je ono što radite dobro. Ova nagrada vas obavezuje da se vratiti istini, koju je gajio i Nebojša, i da ostanete na tom putu što čvršći i istrajniji. Glumački posao je ipak maraton - rekao je Joakim za Kurir, pa se prisetio i jedne anegdote s Glogovcem:

- Jednom prilikom sam se sreo s Nebojšom u obližnjoj kafani. Sedeo sam s prijateljem i pevali smo, a on je bio tu. Ne mogu reći da sam pevao, jer sam se drao. Nebojša nas je tada pogledao i rekao mom prijatelju: "Menjaj ga". On me nije zamenio, ali ja sam se promenio. Prestao sam da se derem po kafanama.

Specijalno priznanje za kolektivnu igru i glumačko zajedništvo pripalo je ansamblu predstave "Razvojni put Bore Šnajdera", a nagrade nisu izostale ni za komade "Vatre" Karme Portačeli, "Čudo u Šarganu" Jagoša Markovića i "Tit Andronik" Andraša Urbana i zaposlene iza scene.

Lepe vesti Najavljen početak rekonstrukcije Teatra "Bojan Stupica"

Direktorka JDP Tamara Vučković Manojlović otkrila je prisutnima da su uspešno rešili sva imovinsko-pravna pitanja koja su kočila početak rekonstrukcije scene Teatar "Bojan Stupica".

Odluka o privremenom zatvaranju ove scene doneta je na sednici Upravnog odbora pozorišta 30. septembra 2015. godine iz tehničko-bezbednosnih razloga. Predstave s repertoara Teatra "Bojan Stupica" nastavljene su da se izvode na scenama "Ljuba Tadić" i Studio JDP.

