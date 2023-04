TOMA FILA I JELISAVETA KARAĐORĐEVIĆ ME ZOVU TATA: Tika Stanić otkrio neobičnu stranu svog posla, ali šta je s MARJANOVIĆEM

Iako je glumac Tihomir Stanić zablistao u velikom finalu šeste sezone serije "Ubice mog oca", publici će do novih epizoda ostati misterija šta je bilo s njegovim inspektorom Marjanovićem. Dok to otkriva, ovaj dramski umetnik najavljuje i treći nastavak "Kamiondžija", ali i svoju prvu režiju.

foto: Vladimir Avramović

Da li je Marjanoviću došao kraj?

- Inspektor Marjanović živeće večno (smeh). Kroz ovih šest sezona pokazalo se da je ova uloga u mojoj karijeri bila značajna. Otvorila mi je druge načine igre, našao sam u sebi neki drugi karakter. A o seriji ljudi pričaju jer je jedna od retkih koja mora pažljivo da se gleda zbog dobrog zapleta. Najviše mi se sviđa što se policija odnosi prema meni s velikim respektom, i mladi policajci, ali i penzioneri.

Kako se vama dopala nova sezona?

- Drago mi je što sam igrao s Nikolom Ristanovskim, koga znam od njegovih prvih uloga u pozorištu. Slučajno sam u tom trenutku bio u Skoplju i gledao ga kao Raskoljnikova. Posle sam ga pratio u raznim drugim rolama. Igrali smo napokon zajedno, a tu najvažniju scenu uradili smo samo iz jednog dubla.

foto: Promo/Vladimir Avramović

U seriji delujete kao da svaki dan nosite pištolj i pucate.

- Nikad nisam privatno uzeo oružje u ruke, ali Marjanović ume s pištoljima. Lepota glume je što ne morate mnoge stvari da znate i okusite, ali vaši likovi to znaju i umeju.

Uloga Marjanovića nije bila namenjena vama, ali je na kraju vama promenila život.

- Uvek je tako u životu. Davno sam u mladosti shvatio da je bilo besmisleno kad sam čeznuo za nekim ulogama. Vaša je uloga samo ona koju odigrate. Pitanje je šta bi bila uloga Marjanovića da je nisam ja igrao ili da je nisam dobio u pravo vreme.

foto: Everett Collection Col / Everett / Profimedia

Kritičari vas nakon poslednje epizode porede s velikim Bekimom Fehmiuom.

- To je veliki kompliment. On je bio nestvaran glumac. Poznavao sam ga i mogu da kažem da smo bili prijatelji. Neki dan sam baš mojim studentima puštao film "Skupljači perja".

Koja vam je najdraža smrt na filmu?

- Igrao sam davno Branka Radičevića u jednoj TV drami o Jovanu Jovanoviću Zmaju. U sceni kad umire, dolazi mu Zmaj u posetu, a igra ga Predrag Ejdus. To mi prvo pada na pamet. U pozorištu mi je najdraža scena smrti u "Divljem medu" kad, pre nego što padne, glavni junak, pogođen metkom ljubomorne žene, sebi stavi jastuk pod glavu. Moj profesor Dejan Mijač me je pozvao da mi oda priznanje na takvom scenskom rešenju.

Čekaju nas nove "Kamiondžije". Kakva je sudbina Žiće?

- Serija kreće 8. aprila na RTS. Jedva čekam i mislim da će se publika radovati zgodama naših junaka. Treća sezona je najbolja i iskreno verujem da će nam omogućiti da snimamo i četvrti nastavak.

foto: Zorana Jevtić

Šta vam je za sjajnu ulogu advokata Filote File u seriji "Branilac" rekao njegov sin Toma Fila?

- Zove me tata kad se sretnemo. Ima ozbiljnih ljudi koji me isto tako oslove na ulici. Princeza Jelisaveta Karađorđević mi takođe kaže tata jer sam jednom čitao lik njenog oca u javnom čitanju drame o njenom ocu Pavlu, a i Aleksa Đilas, pošto sam igrao Milovana Đilasa. Verovatno bi me i deca Ive Andrića, da ih je imao, tako oslovljavala.

foto: Sonja Spasić

Pripremate seriju "Nobelovac"?

- Plan je da snimanje počne 1. septembra. Oformio sam autorski tim. Delo i ličnost Andrića su neuhvatljivi. Uživam da istražujem njegov život. Serija će imati osam epizoda.

Ko će biti mladi Ivo Andrić?

- Stižu mi snimci kastinga iz Sarajeva i Zenice. Mladog Andrića ćemo tamo potražiti. Milicu Babić igraće Selma Alispahić.

foto: Keystone Pictures USA/Zuma Press/Profimedia

Da li ćete biti iza kamere?

- Režiraću seriju, ali ću imati pomoć. Biće to moja prva režija. Radio sam jedan kratki film. Od samog početka i prvog koraka vidi se da ću ja to najtačnije realizovati.

Koji put ste Ivo Andrić?

- Više i ne brojim.

Kurir.rs Ljubomir Radanov

