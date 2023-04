AKO MOGU SKANDINAVCI, MOŽEMO I MI! Luk Blek sa njima poslao moćnu poruku iz Izraela, tiče se regiona, a evo šta je radio u ŠUMI!

Luk Blek je sa delegacijom Srbije otputovao u Tel Aviv, na događaj pod nazivom "Israel Calling" gde će se predstaviti tamošnjoj publici, zajedno sa ostalim nacionalnim pobednicima.

Uoči večerašnjeg koncerta, takmuičari su posetili i Evrovizijsku šumu koja je udaljena nekih 40 minuta od Tel Aviva. To je mesto gde se pustinja već 50 godina pošumljava, pa su ga organizatori s razlogom odabrali za susret sa novinarima koji u velikom broju prate događaj.

Svaki izvođač je predstavio svoju zemlju kroz prirodu i očuvanje okoline, da bi posle svako od njih posadio drvo.

Pre glavnog događaja, sinoć je upriličen svečani doček za evrovizijske goste, pa je tako Luka imao priliku da prošeta “zelenim tepihom” pred brojnim lokalnim i inostranim medijima. "Meni je bilo divno, zabavili smo se i davali smo intervjue, i puno podrške imamo ovde od naroda u Izraelu", rekao je Luk Blek, prenosi RTS.

Ovaj događaj i druženje s drugim delegacijama iskorišćen je i za zajedničku fotografiju Luk Bleka sa predstavnicima Hrvatske Let 3 i Slovenije, grupom Joker Out (Džoker Aut) uz poruku kojom se pozivaju susedne zemlje da glasaju jedne za drugu kao što to uobičajeno čine severne evropske države.

"Ako mogu Skandinavci, možemo i mi!", uzviknuli su svi zajedno i poslali veoma lepu poruku da treba da se držimo zajedno kao što to čine skandinavske zemlje koje uvek glasaju jedna za drugo na Evroviziji.

Luka se slikao i sa Mrletom iz Let 3.

Onače, koncert počinje večeras u 21 čas u Hangaru 11 u Tel Avivu, a predstavnik Srbije Luk Blek dobio je tu čast da zatvori ovogodišnji “Israel Callng".

