GLUMILA JE U KULTNOM FILMU U PEŠKIRU: Tanja Bošković otkrila nepoznate detalje sa seta, a zbog ovoga NIJE MOGLA DA SNIMI SCENU

Da je potvrda prave umetničke vrednosti trajanje, najbolji primer je čuvena glumica Tanja Bošković, koja već decenijama osvaja srca publike sa malih ekrana, bioskopskog platna i dasaka koje život znače.

foto: Kurir televizija

Svoju prvu glavnu ulogu ostvarila je 1974. godine u filmu "Košava", nakon čega je nastavila da niže role koje su obeležile njenu karijeru, poput onih u "Balkan ekspresu", "Srećnim ljudima", "Pozorištu u kući"... Na ovom spisku je i ostvarenje čuvenog reditelja i scenariste Radivoja Lole Đukića "Čovek sa četiri noge" iz 1983. godine.

S obzirom na to da su nedelju za nama obeležili događaji u čast veka od rođenja jednog od utemeljivača televizije na našim prostorima i osnivača Pozorišta na Terazijama, Tanja se na jednom od takvih susreta prisetila saradnje s Lolom u pomenutom filmu.

foto: Damir Dervišagić

Igrala je kraj legendi domaćeg glumišta - Mije Aleksića, Milene Dravić, Danila Bate Stojkovića, Mire Banjac, i oživela lik lepe Daše, koja u novogodišnjoj noći zbog nestanka struje i patent-brave ulazi gola u stan svog upravnika i komšije Jovana Jovanovića.

Iznenada se na vratima pojavljuje njegov pomoćnik, foto-reporter, zatim njen suprug i na kraju i Jovanova supruga, te priča dobija novi zaplet, koji će se završiti pred sudom. Tanja je maestralno odigrala ovu ulogu, koju je prihvatila a da nije ni pročitala scenario.

- Dobila sam ponudu, a i dalje ne znam zašto, da učestvujem u filmu "Čovek sa četiri noge". Želela sam da budem pametna pred Lolom, koji je obrazovan i beskrajno duhovit. Bila sam presrećna, ali veoma me je interesovalo ko će biti kostimograf. Pogledao me je i rekao: "Pa dobro, biće sigurno neko dobar. Nemoj da brineš o tome." Nastavila sam da insistiram.

foto: Printscreen YouTube

Nisam ni pročitala tekst, ali želela sam da znam ko će biti kostimograf. Utom, on mi kaže da će on biti kostimograf. Bila sam začuđena, računala sam da će to biti neka nova moda. Lola mi donosi šerpaplavi peškirić i kaže mi: "Evo ti, to je tvoj kostim" - ispričala je Tanja.

Direktan partner bio joj je maestralni Mija Aleksić, koji joj je, kako je otkrila, na setu bio beskrajno duhovit.

- Smejala sam se oko glave sve vreme tokom snimanja. Ceo dan nismo mogli da snimimo scenu s Mijom Aleksićem jer nisam mogla da se suzdržim. Verujte mi na reč, ja sam profesionalac, imam priličnu kontrolu i uvek sam je imala, sem u takvim situacijama.

foto: Printscreen YouTube

Bio je to najzabavniji film u mom životu. Glumci su igrali kod Lole bez razmišljanja. Nismo mislili ni o čemu, jer on je obavljao sve - zaključila je glumica sa osmehom.

(Kurir.rs / TV Ekran)

