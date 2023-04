VIKTOR SAVIĆ IGRA MMA BORCA, A BATINE UMESTO NJEGA DOBIJA KASKADER: Rade kao u Holivudu, a ovo su prve fotke sa seta filma MEGDAN

Dvadesetak dana već se snima u Srbiji film "Megdan" producenta Alekse Balaševića, a za njegovu režiju biće zadužen Todor Čapkanov, koji je radio sa svetskim zvezdama od Megan Foks do Džeralda Batlera.

foto: Jelena Ćalasan

Naslednik velikog kantautora Đorđa Balaševića otkrio je da je u glavnoj ulozi pokidao Viktor Savić, ali da umesto njega scene borbi snima kaskader.

Verovali ili ne

- Ne biste verovali koliko je Viktor malo trenirao pred početak snimanja. Predstave i ostala snimanja dosta su ga remetili u tome, ali za samo nekoliko treninga došao je do toga da većina MMA boraca i protivnika u filmu ne veruje da se nikad nije bavio ovim sportom koliko se dobro pokazao.

foto: Privatna Arhiva

Reditelj Todor Čapkanov je rekao da je Viktor još malo trenirao, ne bi nam bili potrebni kaskaderi, već bi se tukli stvarno s Viktorom - otkrio je producent Aleksa Balašević.

Menadžera MMA borca tumači Enis Bešlagić, a trenera Vojin Ćetković, i to po posebnoj želji Đorđa Balaševića. On je zapravo junak iz balade "Čovek sa mesecom u očima".

foto: Ana Panuković

- Vojin Ćetković je "Čovek sa mesecom u očima". Đoletova želja, velika... I jedina očigledno ispravna odluka. Rekao mi je: "Znaš kako, nije svet baš premali kao što nekom odgovara. A ni ja nemam vremena da zalazim u to da li bi neko s nekog Grenlanda ili iz Seula to bolje izveo, Vojin je naš, pesma je naša, ja tog lika zamišljam tako, ne mogu drugačije. Teško je tu pesmu odslušati, a kamoli ulogu izvesti, za Ćetka mi se uvek činilo da one preteške stvari prihvata kao izazov, i da to posle ne prebacuje, već čuva u nekom svom trofejnom folderu. On pogledom može svašta da proizvede, mislim da mu neće biti preterani problem da proizvede i taj mesec.

foto: Nemanja Nikolić

On je veliki glumac, ali pre svega je ono na šta ćeš veoma retko naleteti, on je od onih ljudi sa kojima može čovek da sedne..." Uloga iz tatine pesme "Čovek sa mesecom u očima" u filmu predstavlja ratnog veterana trenutnog borilačkog trenera, koji jedino u sportu vidi 1% želje za životom. U pesmi, knjizi i tatinoj istinitoj priči, on ima različita zanimanja. Nije ovo samo filmska uloga već i most, most između svih gradova i država u regionu, a i u svetu, most koji nosi poruku da je za normalnog čoveka svaki rat izgubljen... Od Vukovara do Hirošime, Bejruta... Nek barem na sekund umiri region, a kamoli svet - napisao je Aleksa na Instagramu.

Mladost i iskustvo

Deo projekta je i legendarni Petar Božović, kao i glumci Aleksandar Gavranić (velika zvezda u Crnoj Gori, a znamo ga iz "Južnog vetra") i Miljan Davidović ("Prvi servis" i "Igra sudbine").

foto: Jelena Ćalasan

Žene koriste dublerke za ljubavne scene

Dubleri za opasne scene nisu novost na filmu, ali ih koriste žene. U Holivudu velike zvezde ne snimaju ljubavne scene, što je polako kao trend stiglo i kod nas. Za pojedine scene imala ih je Jelena Đokić u seriji "Crna svadba", a u novoj sezoni će ih imati Danica Maksimović.

Kurir.rs

