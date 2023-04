DA PONOVO LETIM U SVEMIR, NE BIH POVEO TOMA KRUZA, NEGO BIKOVIĆA: Reditelj prvog filma snimanog u kosmosu o Beogradu i ŠLJIVOVICI

Pre "Izazova" radio sam film čija se radnja odigravala u kosmosu, ali je bio sniman na zemlji... Tada sam počeo da razmišljam kako bi fenomenalno bilo napraviti ga u vasioni zaista...

I jednog dana pozvao me je moj producent i kazao da je dobio poziv iz Roskosmosa i Prvog kanala TV Rusija sa idejom da se snimi film baš u svemiru i pitao me šta mislim od tome?

Rekao sam da potpuno za. Svaki dečak je kao mali želeo da postane astronaut, a eto, meni se ta želja ostvarila. Ovo je film koji pomera sve granice.

foto: Nenad Kostić

Ovo u ekskluzivnom intervjuu za Kurir priča proslavljeni ruski reditelj Klim Šipenko, o kome trenutno bruji ceo svet, zato što je prvi čovek koji je snimio film u svemiru, odnosno na Međunarodnoj svemirskoj stanici. U "Izazovu" jednu od glavnih uloga tumači i Miloš Biković, a samo devet dana nakon svetske premijere u Moskvi, i srpska publika će od 19. aprila imati da priliku da vidi u bioskopima ovu prvu filmsku svemirsku dramu, koja prati grupu hirurga što pripremaju operaciju astronauta na svemirskoj stanici.

foto: produkcija Yellow Black and White

Snimajući, u kosmosu ste proveli 12 dana. Da li ste osećali strah?

- Prošli smo profesionalnu obuku astronauta, naravno u skraćenoj verziji. Nije bilo straha. Kada smo poleteli, osećali smo da znamo već toliko toga, više su to bili neverovatno uzbuđenje i trema. Znate, svaki put kad počinjem da snimam neki novi film, ja imam tremu, a pred početak ovog sam najviše bio zabrinut za proces snimanja u kosmosu. Tamo nisam bio samo režiser, već i snimatelj, i stalno sam razmišljao kako ću snimiti, kako ću postaviti rasvetu... Ponekad sam razmišljao da ne znam gde sam, da sam udaljen mnogo od Zemlje, ali su uglavnom sve moje misli bile usmerene na to kako da napravim najbolji mogući film. Mislim da sam tek po povratku na Zemlju, shvatio gde sam zapravo bio.

Četiri meseca ste proveli na obuci astronauta spremajući se za ovaj film. Kako izgleda ta obuka?

- Astronauti se spremaju za svoj prvi let 10 godina. Mi smo imali jedan ekspresni program pripreme. Nas, naravno, nisu pripremali da upravljamo svemirskim brodom kao njih, ali bilo je mnogo bezbednosnih tehnika koje smo morali da savladamo. Učili su nas bukvalno kako da preživimo u kosmosu. Fizički vaš organizam stalno testiraju, jer je to ogroman pritisak na njega, mislim da toliko lekara nisam video za sav svoj život. Pored fizičke pripreme, tu su i nezaobilazne psihološke procene.

foto: produkcija Yellow Black and White

Pored devet profesionalnih kosmonauta, tu ste bili samo vi i glavna glumica Julija Persiljd. Da li je teško bilo napraviti ovaj film? Rekli ste da on pomera granice.

- Apsolutno. Plus, niko do nas nikad nije pravio film u svemiru i nisam imao koga da pitam za savet. Sve je bilo prvi put. Na Zemlji obično znamo kako sve izgleda, ali u svemiru smo morali da učimo kako da u bestežinskom prostoru držim kameru. Nekada je to ličilo na balet, a za to nije bilo moguće pripremiti se na Zemlji. Bilo je kritika i u Rusiji zašto se novac daje za finansiranje jednog takvog projekta. Pitao bih ih: A zašto da ne? Ovim se promovišu kosmonauti, verujem da će se mnogi ljudi nakon ovog filma zainteresovati za svemir... A i ne zaboravimo da smo bili prvi koji smo odleteli u kosmos! Kinematografija je ovim izašla van orbite! I ovo je bila jedna vrsta eksperimenta, ali u kojem će učestvovati i svaki gledalac. Moja glavni utisak iz svemira je baš to - nedostatak gravitacije, osećaj da letite.

foto: Nenad Kostić

Mnogi ljudi nisu svesni da Holivud svoje filmove često koristi u propagande svrhe... Da li je važno da i Rusija počne da snima takve filmove?

- Apsolutno. Holivudska produkcija radi to već dugo. Ovaj film bih nazvao pre propagandom ruske kosmonautike u najpozitivnijem smislu i da, verovatno može da se protumači kao svojevrsna PR akcija Rusije i naših dostignuća u svemiru. Ali smatram da je to nešto na šta treba da budemo ponosi i dokaz toga da možemo da pariramo holivudskoj produkciji i njihovim blokbasterima. Da, novca je manje, ali siguran sam da imamo mnogo talenata da to ostvarimo. Bili smo prvi koji smo odleteli u svemir, zašto ne bismo bili prvi koji su napravili i ovakav film? To je stvar prestiža.

foto: Promo

U "Izazovu" ponovo sarađujete sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem, što nije vaš prvi zajednički projekat. Da li biste ga mogli nazvati čak svojim omiljenim glumcem?

- Za nas on već nije "srpski", nego naš. Mislim da Miloša odavno niko u Rusiji ne doživljava kao stranog glumca. Apsolutno, a vrlo je malo glumaca koje mogu nazvati omiljenima. On ima mnogo talenata i osobina koje mi se dopadaju, veoma je svestran i može da odglumi praktično bilo šta. A šta je još potrebno od jednog glumca? Nas dvoje dugo sarađujemo. Postigli smo veliki uspeh sa filmom "Sluga" i snimili smo i drugi deo tog filma, što nikad pre nisam uradio u karijeri. To je za mene takođe veliki izazov, jer znam da svi imaju velika očekivanja od nastavka.

foto: EPA

Koga još, pored Bikovića, znate i cenite od srpskih glumaca?

- Moram da priznam da ih ne znam mnogo. Znam Milana Marića i, naravno, Kusturicu, koji je jedan velikan svog posla, on je za mene simbol srpske kinematografije i jedna svetska zvezda. Trudim se da se što više upoznajem sa srpskom kinematografijom, i za sebe beležim glumce koje mi se dopadaju. S Milošem sam, naravno, odgledao "Južni vetar" i bio oduševljen nekim ljudima. Nameravamo i da napravimo projekat u Srbiji... Kad bih još jednom odleteo u svemir, ne bih poveo ni Toma Kruza, ni nikog od holivudskih glumaca, već upravo Bikovića. Za mene bi bila čast da srpski narod odgleda ne samo ovaj, nego i druge moje filmove. A Milošem i ja imamo ideje i da snimamo u Srbiji.

foto: Ana Paunković

Da li ste prvi put u Srbiji i šta vam se najviše dopada ovde?

- Ovo je treći put da sam Srbiji, verovali ili ne, prvi put sam bio ovde kada sam igrao košarku za CSK 1997. godine. Drugi put sam bio na festivalu u Drvengradu kod Kusturice, pre otprilike 10 godina. U Srbiji mi se sve sviđa, ovde su mi ljudi za koje osećam da su mi bliski duhom, ovde osećam "svoje ljude". Mogu da kažem da se ovde osećam kao kod kuće, Beograd me nekako podseća na detinjstvo. Sviđa mi se srpska hrana, a kod Kusturice je bila odlična rakija, naročito šljivovica...

