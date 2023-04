VASKRS ĆE BITI POSEBAN, PRVI PUT GA SLAVIMO S NOVIM ČLANOM PORODICE: Jelena Gavrilović o danima tuge i radosti, ali i novom FILMU

Glumica Jelena Gavrilović poštuje sve hrišćanske običaje i izuzetno joj je važno da Vaskrs obeleži u krugu svoje porodice. Iza nje je teška godina, ali ona na život gleda s one vedrije strane.

- Prvo se kod nas na Veliki petak farbaju jaja. Radiću to kao i svake godine s majkom. Vaskrs je, kao i svi verski praznici, vezan za porodicu i uvek mu se radujem, bez obzira na to što je protekla godina bila veoma specifična za moju porodicu. Ipak, fokusiraću se samo na pozitivne stvari. Porodica je centar našeg sveta i jedino ona može da nas održi stabilnim - priča glumica.

U njenu porodicu proteklih godinu dana stigao je i novi član.

- Jedan od najsrećnijih dana u mom životu bio je kad se rodio brat Nikola, a drugi kad je stigao na svet moj bratanac Jug. On izgleda isto kao moj brat i jedno je milo i pozitivno dete. U našoj kući se desio gubitak, ali je stigao i novi član porodice. Kad se rodi beba, to je veliki blagoslov za svaku kuću. Svi kažu da je biti tetka nešto posebno i da te to promeni. Ne mogu da opišem rečima osećanja koja imam prema malom Jugu. Biće ovo prvi Vaskrs našem malom dečaku i jako sam ponosna kao tetka - ističe glumica.

Ona se raduje i bogatoj trpezi, ali i nadmetanju u tucanju vaskršnjim jajima.

- Kod Gavrilovića je sve tradicionalno. Zna se šta se sprema i jede tih dana. Imam 40 godina, a zna se godinama šta je na meniju, kako se to sprema i tome se svi radujemo u kući. Mi smo uvek voleli da okupljamo porodicu i da proslavljamo zajedno. Mama već nekoliko godina farba jaja u lukovini i gleda da sve bude prirodno. Svake godine smo se kao deca takmičili čije jaje je najtvrđe, ali i dalje volimo da negujemo sportski duh - kaže jedna od najlepših žena na našoj javnoj sceni.

Jelena je svesna da zbog posla svi imamo manje vremena jedni za druge.

- Mislim da nas je sve život toliko udaljio i imam osećaj da se viđamo samo za praznike. Za Vaskrs se krug ljubavi zatvori na pravi način. To je pravi blagoslov, da budeš s ljudima koje voliš - iskrena je umetnica.

Jelenu uskoro očekuje premijera novog britanskog filma "Gassed Up" u Londonu, u produkciji Amazon prajm videa. U pitanju je akcioni triler reditelja Džordža Amponsa, nominovanog za nagradu BAFTA za film "Hard Stop". Scenario su napisali Arči Medoks i Taz Skajlar, a pored Jelene Gavrilović glavne uloge tumače Stiven Odubola, Skajlar, pevačica Mej Miler, Heri Pinero i mnogi drugi.

- O filmu smo već pričali. Plan je da izađe na leto. Prvo će biti premijera u Londonu, a posle ide na Amazon. Završila sam snimanje i velike serije, a pripremam se i za neke druge projekte. Imam konačno i malo slobodnog vremena. Ponovo se trudim da se posvetim porodici i partneru i da pročitam knjige koje su ostale na polici. Trudiću se da u 2023. imam više vremena za svoju porodicu i one koje najviše volim - zaključuje glumica.

