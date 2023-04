SRPSKA PIJANISTKINJA NOVA NADA KLASIČNE MUZIKE: Ana ponos Kraljevskog konzervatorijuma u Belgiji, a ovo je njena ŽIVOTNA PRIČA

Našu mladu pijanistkinju Anu Dragosavljević, master studenta Kraljevskog konzervatorijuma u Antverpenu u Belgiji, proglasio je za laureata za 2022-23. godinu Soroptimist klub u tom gradu, koji je usko povezan sa organizacijama za prava žena pri Ujedinjenim nacijama.

Ana je na studijama u klasi jednog od najboljih pijanista i pedagoga Sergeja Edelmana. Nakon završene muzičke škole "Isidor Bajić" u Novom Sadu, mlada umetnica je odmah upisala Kraljevski konzervatorijum, na kojem je osnovne studije završila 2022. s maksimalnim uspehom. Sada joj je predloženo da upiše i doktorske studije.

- Tamo su doktorske studije drugačije nego ovde. U pitanju je umetnički projekat, koji mora biti otkrivanje nečeg novog zajednici i Konzervatorijumu. Ima tu više tema i pravaca, tako da sam sad tek u pregovorima oko toga. Ali, moja ideja je zapravo nešto što pokušavam i sama da primenim, a to je kako jedan pijanista - klasični izvođač, može da napravi karijeru, izgradi je, kroz socijalne mreže. Kako može danas da se napravi karijera, a da se ne ide onim tipičnim starim putem, kao nekada, na kojem je sve utabano. Pripremaš se, ideš na takmičenja, i zagarantovana ti je karijera. Sada to više nije tako, pa bi moja tema bila da li postoji neki put, s kojim svaki mladi umetnik može da se probije, i dođe do šanse da izvodi svoju muziku - objašnjava Ana Dragosavljević za novosadski Dnevnik.

- Uvek je klasična muzika povezana sa starijom populacijom. Ja sam počela da postavljam svoja neka izvođenja na Instagram, i dobila sam jako veliku podršku, i naših velikih umetnika, ali mi je najznačajnije što se javljaju mladi ljudi, tinejdžeri, koji bi to da slušaju -

Tako je i sama Ana Dragosavljević deo tog idejnog projekta za doktorsku disertaciju, a kako kaže, rezultat će se videti kasnije, i pokazati da li karijera može da se vodi na taj način, ili jednostavno klasični svet zahteva neka određena pravila. Za otprilike godinu dana, doktorska teza bi trebalo da bude predata. Zasad je trenutno to samo još ideja koja treba da se formira, dodaje Ana, a u tome pomažu profesori, koji je usmeravaju kako da je razvija.

Na pitanje hoće li društvene mreže i njoj otvarati put za nove koncerte, ona odgovara da se nada tome, ali da je za sada zadovoljna prilikama koje joj Konzervatorijum pruža za izvođenja.

- Jako volim Srbiju, ali jako volim i što sam imala priliku, i još je imam, da se obrazujem u Belgiji. Usavršila sam engleski, pa sam naučila još jedan jezik, osamostalila sam se, upoznala toliko divnih ljudi. Promenila sam se sigurno, tako da je to dobro iskustvo – ističe Ana Dragosavljević koja je u poslednja tri meseca aktivna i na Instagramu, gde ima oko 21.00 pratilaca i blizu 250.000 pregleda mesečno.

