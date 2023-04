MAJKA MILOŠA BIKOVIĆA NA CRVENOM TEPIHU: Došla da podrži sina na premijeri REVOLUCIONARNOG filma, osmeh ne skida sa LICA! (FOTO)

Večeras je beogradska premijera filma "Izazov" koji je po mnogo čemu revulcionaran u svetu sedme umetnosti. Naime, film je sniman u svemiru u režiji proslavljenog ruskog reditelja Klima Šipenka, naš Miloš Biković ima zapaženu ulogu.

Film prati priču grupe hirurga koji pripremaju operaciju astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Glavne uloge tumače Miloš Biković, Julija Peresiljd, Vladimir Maškov i drugi.

Crvenim tepihom su prodefilovale mnoge poznate ličnosti, ali veliku pažnju je privukla majka Miloša Bikovića, Marija.

Ona nije skidala osmeh sa lica jer ipak, njen sin ulazi u filmsku istoriju.

Hrabra i snalažljiva majka Marija kako je Miloš jednom opisao svoju majku najzaslužnija je za to što je on danas.

- Njoj moj uspeh nije mnogo važan. Verovala je da ću postati glumac, ali me nije preterano hrabrila u tome. Kada je moja karijera počela da ide uzlaznom linijom, ona me je podržala - rekao je svojevremeno Biković i otkrio šta je prvo kupio majci kada je dobio prvi veliki honorar.

- Kupio sam joj stan u Beogradu, a pre toga sam joj iz Rusije doneo krznenu kapu, koja joj se mnogo dopala. Njoj pokloni nisu toliko važni. Odrastao sam na Karaburmi, a često smo se selili jer nismo imali svoj stan - rekao je Biković i dodao:

- Moja porodica je nekada bila veoma bogata, a nakon Drugog svetskog rata zbog nacionalizacije smo sve izgubili. Tata je bio direktor velike austrijske firme i zarađivao je dosta novca, ali ja nisam osetio taj lagodan život. Moj brat jeste - ispričao je glumac svojevremeno.

Miloš Biković je nedavno za Kurir pričao o filmu "Izazov".

- To je jedinstveni slučaj i to je prvi film sniman u kosmosu. Reditelj i glavna glumica su u oktobru 2021. godine otišli na međunarodnu stanicu "Mir" i tamo su 2 nedelje proveli snimajući film. Snimljeno je oko 40 do 50 minuta materijala koji je posle ušao u film. To je neverovatno jer su oni uradili prvo ceo posao snimajući ekipe, oni su istovremeno bili i šminkeri, kostimografi, snimatelji i rasvitljivači. Sve su obavili u kosmosu u bestežinskom stanju, a pritom su imali i zadatke kosmonauta. Prošlu su i obuku za kosmonauta, tako da je to stvarno jedan podvig i herojski čin - rekao je glumac.

- Osim što je film poseban po tome što je sniman u kosmosu, reditelj dok se spremao da ide u kosmos prolazio je kroz sve te korake i pripreme. On je to imao u iskustvu i to je beležio. Fokusirao se baš na to dok je snimao film. Tako da će gledaoci imati priliku da prođu kroz te etape i da imaju utisak kao da su stvarno bili u kosmosu - rekao je glumac.

