PRESTIŽNA NAGRADA TERPSIHORA OVE GODINE PRIPALA JE TOMI KRIŽNARU: Specijalna pohvala dodeljena je mladoj umetnici Maši Anić

Nagrada Terpsihora, prestižno priznanje Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije (PUBS) koje se dodeljuje na godišnjem nivou umetnicima ili institucijama kulture u oblasti umetničke igre za 2023. godinu pripala je Tomi Križnaru, solisti Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, a Specijalna pohvala Maši Anić, savremenoj igračici.

Svečana ceremonija uručenja nagrada će se održati 28. maja u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu s početkom u 13.00 časova.

foto: Srđan Doroski

Nagrada i Specijalna pohvala dodeljuje se u 2023. godini, dvanaesti put po redu uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, povodom Svetskog dana igre, internacionalnog praznika koji slavi čitav svet, a koji je ustanovio Međunarodni savet za igru – CID UNESKO 1982. godine.

Tročlani žiri, tokom ove godine, radio je u sastavu predstavnika klasičnog baleta, narodne igre i savremene igre: Miloš Vulović prvi solista Ansambla "Kolo", umetnički direktor i koreograf KUD Oplenac – predsednik žirija, Milica Bijelić primabalerina i balet majstor i Miona Petrović savremena igračica i koreografkinja.

U saopštenju žirija se navodi:

Prema drevnoj Grčkoj mitologiji, muze su bile izvori inspiracije za sve umetnike i naučnike. Terpsihora je jedna od devet muza, zaštitnica je igre, a njeno ime znači "оna koja voli da igra". Nagradu Tepsihoru za 2023. godinu, tročlani žiri je jednoglasno dodelio Tomi Križnaru za ulogu La Mola u baletu "Kraljica Margo" koreografa Krunislava Simića.

foto: Danijel Rauski

Mladom umetniku je ovo prva velika uloga na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a suptilno nijansiranim osećanjima, sugestivno i tehnički sigurno je izgradio ulogu i prešao "granicu rampe". Žiri mu dodeljuje ovo priznanje kao izvor inspiracije za nove umetničke izazove.

Specijalna pohvala pripala je Maši Anić, mladoj umetnici, a žiri u obrazloženju navodi sledeće:

foto: Marko Nikolić

Nije lako biti u grupi odličnih, a ipak privući posebnu pažnju. Nije lako biti u grupi jednakih, a ipak biti drugačiji. To nije tehnika, to nije pokret, to nije izgled. To je nešto, rečima nedorečeno, što vam zaustavi pogled, prodrma dušu, zagolica srce. Da li je to energija ili harizma ili jednostavno prepuštanje igri bez rezerve? Bez prekida?

Masa Anić nas je očarala svojom igrom u predstavi "Životinjska farma" u izvođenju Bitef Dance kompanije. Žiri je jednoglasno doneo odluku da Specijalna pohvala za 2023. godinu dodeli ovoj mladoj umetnici sa željom da nikad ne izroni iz svoje igre, a svim mladim, sadašnjim i budućim umetnicima bude podstrek da na svoj način urone u sebe i igraju kao Maša.

foto: Dušan Jauković

Autorka svih medaljona Terpsihora koji je izrađen od čistog sterlinškog srebra 925, je umetnica Tamara Mladenović koja živi i stvara u Grčkoj.

