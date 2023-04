BILJANA SRBLJANOVIĆ DALA SUD O FILMU MILOŠA BIKOVIĆA: Jedan naš umetnik je to sve radio pre RUSA, evo šta joj se NE DOPADA

Premijera ruskog filma "Izazov" Klima Šipenka, prvog ostvarenja na svetu snimanog u kosmosu, obeležila je proteklu nedelju u Srbiji.

Poznati glumac Miloš Biković upisao je svoje ime u istoriju svetske kinematografije, a svoj stručni osvrt na film u svom podkastu i na društvenim mrežama dala je redovna profesorka na odseku dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti Biljana Srbljanović.

Ona je otkrila da je slične scene koje vidimo na velikom platnu pre dve i po decenije radio na našim prostorima pionir postgravitacione umetnosti Dragan Živadinov.

- Najpre moram reči da sam film išla da gledam i da nisam zažalila - iako je napravljen po modelu američkih patriotskih melodrama iz finala Hladnog rata, ali bez osnovne stvari - dobrog scenarija, ipak je zanimljivo pogledati prvi film u istoriji čovečanstva koji je dobrim delom zaista i snimljen u svemiru - piše Srbljanovićeva.

Radnja filma prati grupu hirurga koji moraju da izvrše operaciju u kosmosu, a za potrebe snimanja Julija Peresild i reditelj odleteli su u svemir.

- Osim tih pedesetak minuta koji se zaista odigravaju u svemirskoj stanici, nekada znanoj pod imenom "Mir", veoma su impresivne scene u kojima pravi glumci, uključujući i Bikovića, prolaze ubrzane pripreme i provere fizičke izdržljivosti za eventualno putovanje. Jedna od njih je i trening tela za funkcionisanje u bestežinskom stanju, snimljen u realnim okolnostima letelica koje se više puta penju na 9.000 metara, pa poniru tom brzinom da u avionu svi počnu da lete. Izgleda impresivno, istovremeno i tužno upravo zbog nedostatka suvislog scenarija i Biković zaista leti po kabini dok glumi - naglašava Srbljanovićeva, koja je otkrila da je to već ranije rađeno.

- Prvi umetnički performans upravo u ovakvim okolnostima - u bestežinskom stanju aviona koji se obrušava, izveo je Dragan Živadinov, slovenački i jugoslovenski umetnik još 1998. Njegovu predstavu u avionu koji pada, a glumci i publika lete, gledala sam na VHS snimku davnih devedesetih, kad je jednom izvođenju prisustvovao moj drug Janez Pipan.

Živadinov je ovaj umetnički eksperiment izvodio bez podrške državne propagandne mašinerije i ideoloških aparata, a dvadeset i pet godina pre svih. Zbog toga bi mu se morala, makar u našoj štampi, odati počast kao umetniku i filozofu, inspirisanim ruskom avangardom, ali i posthladnoratovskom stvarnošću, koji je ipak bio prvi pre svih - navodi autorka čuvene serije "Otvorena vrata".

Ona je svojim pratiocima preporučila da pogledaju emisiju "Teatrologike" autorke Olivere Milošević u kojoj razgovara sa Draganom Živadinovom.

- To ne čini film "Izazov" manje spektakularnim, već samo tužnijim jer državni producenti nisu znali/hteli/umeli da od osvajanja svemira naprave umetnost. Ili barem uspešnu propagandu. Živadinov je u nekom svom predavanju objašnjavao razliku između reči "astronaut" i "kosmonaut". Ovaj prvi - astronaut - jeste čovek koji, kako kaže Dragan, putuje u metalnom objektu ogromnom brzinom s namerom da osvoji svemir, zabode zastavu i zapljune teritoriju, dok je drugi - kosmonaut - čovek koji odlazi u kosmos da utvrdi da li postoji bog.

Gagarin je prvi leteo i rekao "Boga njet", ali su ga danas u Institutu "Jurij Gagarin" nasledili državni ideološki aparati koji tvrde da u svemiru živi pravoslavni bog, što je važan i istaknuti motiv u ovom filmu, koji kao da je pravljen po američkom receptu, ali po julijanskom, zakasnelom kalendaru. Ne kažem da ne gledate, naprotiv. Film je loš kao umetnički tekst, ali je impresivan i važan u ideološkom i tehničkom smislu. Ipak vas pozivam da ga pre svega pogledate - zaključila je Srbljanovićeva.

Budžet filma 13 miliona, a samo let do svemirske stanice košta 80

Biljana Srbljanović je u svom podkastu "Zadovoljstvo u tekstu" istakla da je film u pojedinim scenama podseća na "Uvod u anatomiju", ali da pokušava da prati estetiku "Top gana".

- Meni je ovaj film zanimljiv i sa plana produkcije. Zvanično je koštao 12 ili 13 miliona dolara, iako je samo jedan let šatla do svemirske stanice za lansiranje potrošio 80 miliona dolara, a ovom prilikom ih je bilo dva. To i dalje ne premašuje budžete imbecilnih poznokapitalističkih holivudskih spektakala koji koštaju ko četiri leta šatla u svemir da bi Džejson Mamoa pokazao pupak, ali dva zla ne čine jedno dobro, nego naprotiv, ubiše Miloša kojekude - smatra Srbljanovićeva.

