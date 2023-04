HAOS U NAJAVI! ŽENA GA OSTAVILA I SMUVALA SE SA NJEGOVIM NAJBOLJIM DRUGOM: Sad njegovi roditelji hoće da ih zovu na ZABAVU

Susret s bivšim ili bivšom može biti jako neprijatan, pogotovo ako niste raskinuli u najboljim odnosima.

Stvari mogu da postanu posebno zbrkane ako su vaši roditelji još uvek bliski s njima i oni aktivno i dalje žele da provode vreme s vašim bivšim ili bivšom, uprkos tome što znaju sve šta se dogodilo.

Tako je jedan muškarac ostao zbunjen kada su njegovi roditelji pozvali njegovu bivšu suprugu i bivšeg najboljeg prijatelja, koji su odlučili da budu zajedno nakon što su se oni razveli, na dvorišnu zabavu na koju će i on doći. Bio je toliko šokiran priznanjem svojih roditelja da je zahtevao da ne budu pozvani, ali oni su bili nepokolebljivi u svojoj odluci i hteli su da par prisustvuje, piše Mirror.

Čovek je hteo da zna da li je u krivu što je svojim roditeljima postavio ultimatum.

Na Reditu je napisao: "Ja sam razveden od svoje bivše supruge Eli četiri godine. To nije bila lepa stvar i nismo se rastali u dobrim odnosima. Ona i moj bivši najbolji prijatelj Silas u braku su tri godine i imaju jednogodišnju bebu.

Moji roditelji i Elini roditelji bili su dugogodišnji porodični prijatelji i to nije prestalo nakon našeg razvoda. Moji roditelji sada organizuju "dvorišnu zabavu" što im je samo izgovor da se podruže i ogovaraju s ostalim starijima. Bio sam u poseti roditeljima kad su mi rekli da će Silas i Eli biti u gradu i da su pozvani na zabavu jer jedva čekaju da upoznaju bebu."

No, muškarac nije bio baš zadovoljan što je par pozvan, jer nije želeo da vidi svoju bivšu ženu i bivšeg najboljeg prijatelja, pa se osećao kao da nema drugog izbora nego da ponudi ultimatum, ali oni su odbili.

Nastavio je: "Rekao sam im ne da ne mogu doći. Moji roditelji nisu popustili i rekli su da neće biti dovoljno nepristojni da povuku pozivnicu nakon što su Eli i Silas pristali. Rekao sam da niko ne želi svoju bivšu ženu kod svojih roditelja na zabavi. Moji su roditelji rekli da mogu biti pristojan jedan dan jer stvarno žele da upoznaju bebu i popričaju s njima."

Postavio im je ultimatum da može doći on ili oni jer on ne želi da prisustvuje ako oni dođu. Roditelji su ga nazvali bezobraznim jer ih naterao da izaberu jer Silas i Eli to nisu pitali, i rekli su mu da Elini roditelji mogu sada loše da misle o njima.

Muškarac je korisnicima na Reditu tražio savet, pa ih je pitao je li on u krivu u ovoj situaciji. No, muškarac je kasnije priznao da je prevario svoju bivšu ženu, dok je ona prolazila kroz određeni medicinski problem, što je ubrzo promenilo percepciju ljudi o situaciji.

Jedan je napisao: "Varao si svoju ženu i svi su stali na njenu stranu. Nije me briga je li to bio samo poljubac. Varao si i iz onoga što si nam rekao, ona nije, samo misliš da jeste jer je brzo nastavila dalje."

"Odabrali ste da izlazite sa ćerkom porodičnih prijatelja, a zatim ste odlučili da je prevarite. Ne možete očekivati ​​da će je vaša porodica potom izbaciti. Oni je čak ni ne poznaju preko vas. Vi je poznajete preko njih. Dobrodošli na posledice svojih vlastitih postupaka", komentarisala je druga osoba.

Treća osoba je dodala: "Ti si u krivu i zapravo bih rekao istu stvar čak i da nisi varao. S obzirom na okolnosti, bilo bi nerazumno očekivati ​​da roditelji odbace bivšu ženu osim ako njeno je ponašanje bilo super nečuveno i grozno. Imaju nezavistan odnos s njom koji im je verovatno vrlo važan. Ako ti je to toliki problem, ostani ti kod kuće."

