OVO JE PRAVO IME EVE RAS I ISTINA O NJENOM POREKLU: Ceo život se ovako predstavlja, a detalje o njenom detinjstvu malo ko zna

Glumica Eva Ras decenijama je prisutna u javnosti, a malo ko zna kako glasi njeno pravo ime.

Eva je jednom prilikom pričala o svom detinjstu i odrastanju i tada je otkrila ovaj podatak.

- Ja sam kao Salvador Dali, sećam se i vremena kad sam bila fetus. U majčinoj utrobi sam imala sestru bliznakinju, koja se rodila mrtva. Kada sam progovorila sa godinu i nešto, tražila sam svoju sestru i imenovala sam je imenom Temura. Zamislite one nepismene seljake u Vučitrnu, predgrađu Subotice, da slušaju bebu kako to priča, a svi znaju da sam se rodila sa mrtvom sestrom. Tražila sam je jer mi je obećala da će biti zvuk violine. Sve što su ljudi u mojoj okolini pričali, ja sam pamtila kao dete. To je bilo vreme posle Drugog svetskog rata, nije bilo struje, petroleja, ničega. Zato stalno pričam da sam rođena glumica - rekla je ona tada.

- Dok sam igrala u pozorištu, mogla sam da uskačem u uloge bez probe jer sam ja te predstave gledala uživo, bile su u mojoj glavi. Razlika je samo u tome što sam ja morala da budem na sceni pred publikom. Otac i majka su se razveli pre nego što sam se ja rodila, zato imam toliko imena, Eva Marija Balaša Vagner - ispričala je tada Eva, a udajom za Radomira Stevića Rasa dodala je i njegovo prezime, pa je njeno puno ime Eva Marija Balaša Vagner Stević Ras.

