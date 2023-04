BILO JE LUDO, LJUBAVNO I BLESAVO! Glumica o snimanju filma Munje Opet, seriji KALKANSKI KRUGOVI i zašto joj je rad u ŠANKU značio

Strastvenu želju da se bavi glumom mladoj umetnici Ivani Zečević nije umanjilo ni to što su je dva puta odbili na prijemnom za Fakultet dramskih umetnosti. Čekajući da neko ipak prepozna njen talenat, dane je provodila pamteći iskustva sa nekih drugih poslova i baveći se muzikom, a onda je upisala glumu na Akademiji umetnosti.

foto: Nikola Anđić

Za veoma kratko vreme opravdala je ukazano poverenje, pa su se ređale uloge koje su joj danas donele status jedne od angažovanijih glumica mlađe generacije. Pored toga što se pridružila slavnom timu Raše Andrića u filmu "Munje: Opet", Ivana je neku novu zrelost utkala i u lik Vanje Antonijević u seriji "U klinču". Posebne pohvale dobila je za tumačenje Mione Matić u drugoj sezoni "Kalkanskih krugova", rađenoj u produkciji "Fajerflaja" i Telekoma Srbija, čije će se finalne epizode emitovati u vikendu pred nama na Superstar kanalu.

Možete li da posmatrate seriju kao običan gledalac i da osetite neizvesnost koju ste kao glumica uspeli da izazovete kod publike?

- Doza subjektivnog uvek postoji, serija me apsolutno vozi i vrlo često kod mene izazove strah i jezu, tako da bi te emocije definitivno bile odgovor na ovo pitanje.

foto: Firefly Production

Vojin Ćetković je rekao da ste mu upravo vi najveći utisak druge sezone, jer ste u odnosu na početak snimanja izrasli u ozbiljnu glumcu. Da li se gluma najviše i najbolje uči na setu?

- Ovaj zanat se večno uči i proživljava. Naš poziv ne smatram konačnim ni u jednom smislu i, takođe, ne bih izvor saznanja svela na filmski set. Crpem iz svega, pravog života, serije, filma, pozorišne predstave, okruženja, gde god stignem, a Vojinu hvala na takvoj opasci.

Kako doživljavate snimanje? Publika ne zna da ono podrazumeva čekanje, ponavljanje, probleme, nekad su vremenski uslovi teški... Da li vam je sve to igra koja ide uz mladost i jesu li glumci večita deca, koja vole da se igraju?

foto: Nikola Anđić

- Pa da, svašta može da nervira i ometa, ali sve je to deo posla, ne bi to bilo to da nema prepreka. Ne bih generalizovala, ali nešto se ne osećam kao neko sasvim odraslo i zrelo biće.

Smete li da demistifikujete način glume dok se snimaju neke strašne scene? Ima li mesta zabavi kad se radi nešto što nije komedija?

- Apsolutno, to mi je omiljeno, kad je najveća frka, meni se najviše smeje.

foto: Firefly Production

Igrate uz sjajnu ekipu, s Vojinom, Lauševićem, Natašom Ninković... Jesu li vam davali neke savete? Šta ste od njih naučili?

- Niko od kolega nije bio nametljiv u smislu savetovanja, iako su uvek bili dostupni kad bih osetila nesigurnost, ali zapravo su me najviše naučili svojim primerom, i hvala im na tome.

Zašto publika voli "Kalkanske krugove"?

- Mislim da su se vezali za likove, za njihove tajne, boli i radosti, takođe mislim da su se vezali za sliku tradicije i sela i nečega što postoji u svakoj prosečnoj srpskoj kući. Verujem da su se ljudi strastveno vezali za priču i da čekaju odgovore koje im nismo pružili.

Znate li već sada radnju treće sezone?

- Znam, ali neću ništa da vam kažem (smeh).

Većina vaših televizijskih i filmskih uloga ima nešto zajedničko - s Dugalićem se srećete u "Krugovima" i "U klinču", s Pavlom Mensurom ste igrali u "Grupi", pa u "Krugovima"... Pomaže li u radu ako već poznajete kolegu iz prethodnog posla?

- Sigurno da pomaže, jer poverenje i jezik komunikacije već postoje.

foto: Aleksandar Letić

Rekli ste da ste odrasli uz film "Munje". Doživljavate li kao lep životni izazov to što ste dobili ulogu u nastavku ovog ostvarenja?

- Da, veoma sam zadovoljna i srećna što sam bila deo ekipe filma "Munje: Opet". Bilo je ludo, ljubavno i blesavo.

"U klinču" ste dosta scena snimili u kafiću, a jedno vreme ste radili kao konobar-šanker. Da li vam je to iskustvo bilo dobrodošlo?

- Sigurno da jeste, zapravo sam se izuzetno radovala šanku jer mi je nedostajao. Gotivila sam taj posao.

foto: Nikola Anđić

Kako pamtite vreme kad ste pokušavali da upišete FDU? Jeste li verovali da ćete ipak uspeti u ostvarivanju svojih želja ili ste sumnjali u sebe?

- Bila sam mala, nisam bila dovoljno disciplinovana i ništa nisam shvatala dovoljno ozbiljno, tada mi je sve bilo igra, bez nekih čvrstih pravila, ali sada, kad se vratim u taj period, ništa mi nije žao što je sve tako ispalo, lepo se posložilo, da kucnem u drvo.

Da li je gluma idealno zanimanje za nekog poput vas, pošto ste sebe jednom opisali kao zvrka po prirodi?

- Ne znam da li je idealno, ali mi prija.

(Kurir.rs / Jasmina Antonijević Milošević)

Bonus video:

00:09 Sergej Trifunović na premijeri filma Munje sa ocem