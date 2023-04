"DVADESET GODINA ČEKAM OVO": Tajna sa snimanja MARATONACA otkriva istinu o odnosu Bate Stojkovića i Paje Vuisića

Za vreme snimanja legendarnog filma "Maratonci trče počasni krug" odigrala se smešna epizoda iza kampera. Danilo Bata Stojković igrao je Lakija Topalovića, a Pavle Paja Vuisić njegovog oca Milutina. Svi su znali da je Bata bio veliki perfekcionista koji je uvek tražio da odmah pogleda ono što je snimljeno i ako nije bio zadovoljan, tražio da se snimanje ponovi.

foto: Printscreen

Paja je, pak, uvek snimao scene samo iz jednog pokušaja, eventualno dva i svi su znali da treći put neće hteti. Kada je došao red na snimanje scene u kojoj Paja treba da udari Batu daskom, Bata je bio dosta zabrinut, iako je znao da je daska napravljena od veoma mekane balze, koja se i inače koristi za snimanje takvih scena. Tražio je da se daska nekoliko puta isproba na jednom od radnika na setu, Đoki, momku koji je bio "devojka za sve".

foto: Printscreen

Đoka je tako nekoliko dana zaredom dobijao daskom po glavi i stalno je tvrdio da je daska ipak tvrda. Bata nije hteo da snima, pa se scena stalno odgađala. Pavle mu je zato rekao da će malo prerezati dasku i slomiti je rukama te da ga tako skoro neće ni dodirnuti. To su i uradili, rez na dasci premazali su voskom da se ne bi video, a Bata je konačno pristao na snimanje.

Međutim, Paja je neposredno pre snimanja okrenuo dasku i svom snagom opalio Batu po leđima onom stranom koja nije bila presečena. Daska je pukla od siline udarca, a snimatelj je viknuo: "Okrenuo si dasku naopačke!"

foto: Promo

"Nije naopačke, dvadeset godina čekam ovo. Neka sada vidi je li tvrda balzovina, mamu mu njegovu", rekao je Pavle i napustio kadar.

Glumicu Melitu Bihali većina prepoznaje po ulozi spremačice Olje iz "Maratonaca". Od premijere kultnog ostvarenja prošlo je više od tri decenije, a Melitu publika i danas pamti po scenama iz filma zbog čega, kako priznaje, nije baš srećna. "Prepoznaju me po glasu, a onda se sete i ostalog. Uglavnom me pitaju je li mi živ Pantelija", rekla je tada ona.

foto: Printscreen YouTube

"Žao mi je, snimala sam toliko filmova i TV projekata, a ljudi me pamte po 'Maratoncima'. To je nepravda. Mnogo sam uradila za četrdeset godina karijere nego ta Olja, ali zahvala sam joj. Nije važno", priznaje Melita.

Scenu u kojoj je Milivoje Mića Tomić (Maksimilijan Topalović) povlači u kadu cepajući joj uniformu snimila je ne znajući da će se to desiti.

Ljutila se na reditelja i kolegu, ali ubrzo je uvidela da je ta scena autentična upravo zbog tog Mićinog poteza.

Između ostalog i Neda Arnerić je imala slično iskustvo snimajući čuvenu scenu u filmu "Ko to tamo peva".

"Živela sam pored osnovne škole i to je bilo naporno. Klinci su za mnom vikali 'I tata bi, sine'. To me je nerviralo, ali sad mi je kompliment", otkrila je Neda Arnerić.

I njen partner iz filma ima slična iskustva.

"Bilo je uvek toga, i dan-danas je tako! To je svima simpatično, jer nije zlobno. Ljudi pamte te neke duhovite, a zovu ih kultnim replikama iz filmova. Ali, to je prihvatljivo”, zaključio je Štimac.

(Kurir.rs/ B92/CDM)

Bonus video:

08:33 NIKOLA DŽAMIĆ ZA KURIR O SVOM LEGENDARNOM PRIJATELJU BATI STOJKOVIĆU