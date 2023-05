PROGRAM ZA MLADE NA 16. BELDOCS FESTIVALU: Evo koje teme su srednjoškolci u Srbiji izabrali u okviru TEEN selekcije!

Odrastanje u digitalnom dobu, izazovi virtuelne stvarnosti, sazrevanje i isceljenje su glavne teme filmova koje su srednjoškolci u Srbiji izabrali u okviru ovogodišnje Teen selekcije na 16. Beldocs festivalu, koji će se održati od 10. do 17.maja na 8 različitih lokacija u Beogradu.

Program je osmišljen kako bi se mladima pružila prilika da uče na kreativan način, otvaraju nove perspektive, steknu uvid i izraze svoje stavove u domenu društvenog aktivizma. Nakon jednomesečnog edukativnog programa na kom su podsticani da izraze svoj glas i uče o audiovizualnom jeziku, mladi selektori odlučili su se za pet sjajnih filmova.

- Pored projekcija odabranih dokumentarnih filmova i ove godine integralni deo programa su razgovori namenjeni mladima i svima koji rade sa mladima - nastavnicima, pedagozima, psiholozima, ali i roditeljima. Uz podsticanje na dijalog i aktivno razvijanje sopstvenih ideja, doprinosimo tome da i oni sami, poput junaka odabranih filmova, poveruju da mogu aktivno menjati kako sebe, tako i svet na bolje. Poseban akcenat je na kritičkoj analizi vizuelnih sadržaja, s obzirom na to da njihova generacija u velikoj meri živi u digitalnom prostoru, zatim na razumevanju veze između virtuelnog i realnog, kao i na osnaživanju stvaralačkih odgovora na situacije sa kojima se tinejdžeri susreću. Najbolje učenje je participativno učenje. Naročito se radujemo tome što je konačni izbor filmova došao od naših mladih selektora, kao i ovogodišnjem mladom žiriju koji će odlučiti o najboljem filmu u programu, a iskustvo nam pokazuje da mi učimo od njih, koliko i oni od nas“, izjavila je Dubravka Radusinović, autorka Teen programa.

Alis (Clare Weiskopf, Nicolas Van Hemelryck) smešten je kolumbijsku prestonicu Bogati, u domu za tinejdžerke koje više ne mogu da se oslone na svoje porodice. Jedna po jedna zatvaraju oči i zamišljaju Alis, nevidljivu drugaricu iz razreda. Dok govore o njoj na površinu izbijaju uznemiravajuće intimne priče ovih devojaka. Alis je kolektivni pronalazak i sigurno mesno na kom je moguće iskazati bolne istine. Ova nežna priča o moćnim ličnostima mladih žena i međusobnoj emocionalnoj podršci, nastala je u okviru filmskih radinica koje je ovaj rediteljski duo držao u domu. Film je prikazan na prestižnim festivalima Berlinale i IDFA 2022. godine.

Gejmer (The Gamer, Petri Luukkainen, Jesse Jokinen) prati sedamnaestogodišnjeg Boa, koji od malena pokušava da prokrči svoj put u grubom svetu onlajn sporta. Ovaj talentovani mladi igrač Kaunter Strajka, uvek osvaja drugo mesto, jer ga njegovo mentalno stanje iznova izneverava u trenucima nadomak uspeha. Uz pomoć specijalizovane psihološkinje Mie, Boa je na putu da upozna svoje pravo „ja“, napreduje kao osoba i igrač. Neočekivano, pojavljuje se dečakov neprijatelj iz prošlosti i pokušava da zauzme njegovo mesto u timu. Boa se bori da prevaziđe sukobe, podnese pritisak, i ostane dosledan sopstvenim snovima. Ovaj dokumentarca otkriva nam manje poznate činjenice o izazovima sa kojim se susreću gejmeri i istražuje jaz između iskonskog bića mladog muškarca i društveno nametnutih muskulinih standarda i prohteva.

I kralj reče kakva fantastična mašina (And the King said What a Fantastic Machine, Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck), bavi se istorijskim razvojem medijske kulture - od nastanka kamere opskure, do prve filmske projekcije; od izuma veb kamere, do prvog viralnog videa. Ovaj duhoviti, provokativni dokumentarac razmatra opsednutost čovečanstva slikom kamere, i istražuje posledice naše svakodnevne izloženosti milijardama slika koje se takmiče za našu pažnju. Objedinjujući arhivski materijal na kom veliki diktatori paradiraju pred masom, kućne video snimke, uznemirujuće slike iz medija, i mnoge druge, autori stvaraju alegoričnu studiju filma i društva.

Klinke (Bloom, Fanie Pelletier) istražuje načine na koji socijalni mediji oblikuju stvarnost mlađih generacija. Dokumentujući svakodnevicu tri grupe devojaka, čiji su životi obeleženi pravilima i zamkama TikTok- a, ovo debitantsko ostvarenje, prodire u svet današnjih tinejdžerki. Autorka preuzima jezik društvenih mreža, ekran deli na vertikale, a u film uključuje snimke sa onlajn platformi. Iza prividne praznine ovih video zapisa, otkriva složen sociološki materijal, te opsesiju društvenim mrežama promatra iz nepristrasnog ugla. Dopirući do intimnog sveta mladih žena, autorka stvara priču o generaciji koja je obeležena protivrečnošću. Oni su istovremeno povezani i otuđeni, poseduju nesvakidašnju lucidnost, ali i destruktivnu potrebu za (samo)potvrđivanjem. Kroz kritički osvrt na savremeno društvo, ovaj dokumentarac razbija predrasude i krči put ka boljem međugeneracijskom razumevanju.

Lopte, domaće rediteljke Gorane Jovanović, je premijerno prikazivan na filmskom festivalu u Lokarnu, kao i u okviru selekcije Best of Fests festivala IDFA. Film se na nesvakidašnji način bavi ratom u Jugoslaviji devedesetih, njegovim posledicama i izvesnim osećajem da bi samo jedna iskra bila dovoljna da rasplamsa svu mržnju i nasilje. Centrali deo dokumentarca je opservacijski, bez dijaloga, i prati fudbalsku utakmicu koju u ime mira svake godine igraju vojske šest bivših jugoslovenskih republika. Pridružujući mu arhivski materijal sa zloglasne fudbalske utakmice Hajduk: Partizan 1990. i snimke novih generacija fudbalskih navijača koji marširaju i uzvikuju parole, autorka nastoji da prošle i sadašnje događaje promotri sa izvesne distance. Program se realizuje u okviru aktivnosti evropske mreže filmskih festivala Young4Film, podržanog od strane Evropske unije kroz program Kreativna Evropa MEDIA.

O Beldocs-u

Beldocs, jedan od vodećih međunarodnih festivala dokumentarnog filma u ovom delu Evrope, održava se svake godine u maju u Beogradu. Osnovan 2008. godine, podeljen je u 12 programskih celina, organizuje preko 100 premijernih projekcija svake godine, tokom osam dana trajanja festivala, koji se prikazuju na više od 7 lokacija. Festival Beldocs dodeljuje 6 nagrada u četiri takmičarska programa. Osim filmskih projekcija organizuje niz panela i Master Class predavanja, a u okviru Industry aktivnosti na radionicama, dodeljuju se novčane nagrade za razvoj budućih filmova. Svake godine okupi preko 150 međunarodnih stručnjaka u audio-vizuelnoj industriji, autora i producenata. Više od 200 partnera u Srbiji, regionu i Evropi, podržava rad Beldocs filmskog festivala. Kreativni tim od preko 20 članova organizuje Beldocs festival, uključujući stručnjake iz oblasti filma, dizajna i umetnosti. Beldocs je od 2017. partner u evropskim projektima: #europeanfilmchallenge, AVA Doc, Moving Cinema, Young4Film i član je Evropske dokumentarne mreže. Više informacija na www.beldocs.rs.

