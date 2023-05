EVO KAKO IZGLEDA DOM DANICE MAKSIMOVIĆ: Naša glumica posebno voli da uživa u OVOM delu kuće (FOTO)

Glumica Danica Maksimović je poznata po tome da često deli detalje iz svog raskošnog doma.

Poznata po svom dobrom ukusu i oku za detalje, Danica je svojoj oazi mira dala poseban pečat.

Njenu dvospratnicu na zidovima krase umetnička dela, a nameštaj je biran sa posebnom pažnjom.

Glumica u domu ima i kamin, a u dvorištu baštu sa ružama.

Da podsetimo, Danica Maksimović ima sina, Miloša Lolića koji je poznati režiser.

Glumica je najviše bila ponosna kada je shvatila da je ljudi u inostranstvu znaju kao njegovu majku, zbog velikog uspeha koji je postigao.

Shvatila sam u Berlinu, Beču, Bazelu, Minhenu, kada sam videla koliko je on već poznat i priznat. Kada mi ljube ruku, tada vam srce ubrzano kuca i, nije što je on moj sin, ja sam zaista ponosna majka. Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci - rekla je Danica za "Blic".

