AKO NISTE SKLONILI ZIMSKU ODEĆU, KRAJNJE JE VREME: Uradite to na OVAJ jednostavan način!

Ako još uvek odlažete sređivanje ormana i sklanjanje zimskih stvari, sada je krajnje vreme da to učinite! Hladnih dana za džempere definitivno više neće biti, a i pravi je trenutak da proberete garderobu, i onu koju više nećete nositi, možete nekom i pokloniti. Sve što želite sledeće sezone da nosite najbolje je da na praktičan način odložite i uštedite prostor. A u tome vam mogu pomoći VAKUUM KESE !

Vakuum kese su toliko praktične i toliko korisne: one vam mogu uštedeti i do čak 3X više mesta, a sjajno je to i što štite odeću od brojnih neželjenih stvari kao što su moljci, vlaga, neprijatni mirisi. Takođe, u njima deluje kao da će se stvari toliko izgužvati da im ni jedna pegla neće pomoći, ali zapravo se minimalno izgužvaju i nakon nekoliko meseci stajanja. Zahvaljujući tako dobroj zaštiti, moći ćete odeću da odložite i u podrum ako u kući/stanu nemate mesta u ormanu.

***OVDE po SNIŽENOJ ceni možete kupiti vakuum kesu dimenzija 80x120!

Kako se koristi?

Ubacite stvari u kesu. Dobro je zatvorite na vrhu. Na naznačeno mesto prislonite usisivač i izvucite iz nje vazduh. Zatvorite poklopcem otvor za usisivač.

NISU SAMO ZA ODEĆU! U njih možete da stavite posteljinu (koja je uvek sporna kada je mesto u pitanju), može se u njih odložiti čak i platnena obuća, a ono čemu će se mnogo mame obradovati je činjenica da u njih možete da spakujete i plišane igračke ako se vaše dete ne igra sa njiima, a ne želite da ih bacite.

