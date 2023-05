VIOLETA STRIPTIZETA SE PRVI PUT RAZGOLITILA PRED GIDROM: Evo koliko je honorar dobila za čuvenu ulogu i kako joj je glumac pomogao

Film "Žikina ženidba" je poslednji u serijalu "Ludih godina". Snimljen je 1992. godine u režiji Zorana Čalića.

foto: Printscreen

Prijatelj Milan nagovara Žiku da se oženi, a da bi došli do odgovarajuće kandidatkinje rešili su da daju oglas u svim domaćim i stranim novinama. Od Slovenije do Brazila ponude na VHS kasetama neprestano stižu. A da Žika ne pogreši pri konačnom izboru mlade, Milan mu je ponudio svoje lektorsko znanje i umeće. Žika shvata o čemu se radi i pravi smicalice svom prijatelju Milanu.

foto: Privatna Arhiva

Olivera Viktorović odigrala je u njemu ulogu po kojoj je svi prepoznaju.

"Girda je bio čudesan kolega i uspeo je da me oslobodi kao glumicu. Ulogu Violete Striptizete sam dobila u doba inflacije. Plata mi je na Crvenom krstu bila četiri marke, ukoliko pre podneva stignem do dilera. Stigao je poziv za "Žikinu ženidbu" i honorar od 500 maraka. Prvi put je trebalo da se razgolitim pred njim, a on je kolega mog oca, koga znam kad sam bila dete. Meni je to bilo strašno. Rekla mi je jedna koleginica da za takve scene mogu da tražim da ekipa izađe. I došlo je snimanje, a ja ne znam šta da radim i samo ćutim. Vidi on da ja imam problem i zove me i kaže: "Vidi, sunce, znam šta želiš da tražiš. Nemoj to da radiš. Ponašaj se kao da si u rolci, molim te. Moraš to da uradiš kao da je normalno." Poslušam ga. Mislim da niko nije primetio da imam tremu. Bio je bolestan tih godina i već je išao sa štapom. Naša dijaspora je taj film gledala na VHS kasetama i narod me je znao kao Violetu Stiptizetu. Ne smatram da je to moja najznačajnija uloga, ali je najpopularnija" - ispričala je Olivera za za Kurir.

foto: Printscreen

Velike i male uloge

Glumicu ćemo ovog vikenda gledati u seriji "Nemirni" na Superstar kanalu.

"Radujem se svakoj dobroj maloj ulozi. Lepo je kad imaš veliku i imaš kontinuitet kroz film. Znate, u filmu "Lepa sela lepo gore" kažem: "Zalij mi muškatle." To je replika po kojoj me mnogi znaju, a imam čak i maramu. Nemam problem da li je uloga velika ili mala, nego mora da mi se dopada i da budem pristojno plaćena. Kasnije sam osvestila kao glumica da volim transformacije. Nikad nisam imala problem da igram starije od sebe, tetke, babe i žene s margine. Znam da nikad nisam bila Ofelija ili Julija. Nisam taj tip. Moja ćerka možda jeste i ima tu nežnu crtu. I sa 14 godina u amaterskom pozorištu sam igrala babe", ispriča je glumica.

