"NISAM IMAO NIJEDAN SIMPTOM, A ONDA JE STIGLA LOŠA VEST" Legendarni Miki Krstović o borbi sa BOLEŠĆU: Odmah sam morao na operaciju

Glumac Miodrag Miki Krstović retko daje intervjue, a sada je progovorio o zdravstvenom stanju koje mu je u jednom trenutku bilo narušeno.

Najpre je priznao kakav je njegov odnos prema zdravlju, a potom otkrio da se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

- To je prilično ozbiljno pitanje, a u stvari jednostavno. Čovek samo treba da ima malo svesti o tome koliko je bitan redovan godišnji pregled, a ja idem na kontrole na svakih šest meseci - rekao je Miki, te dodao da je zbog brze reakcije lekara sve prošlo kako treba i da mu je zdravlje bilo narušeno.

- Imao sam sreću da me je moj dragi prijatelj, urolog Sava Milošević, ubedio da redovno radim PSA test, tumorski marker prostate. Nekoliko godina sve je bilo u redu, a onda je stigla loša vest. Odmah sam otišao na operaciju i sve je bezbolno prošlo, zato što je na vreme otkriveno. Tada sam sebi dao zadatak da svim dragim prijateljima, kolegama, kad god sam u mogućnosti ukažem na značaj preventivnih pregleda. Na to ćete potrošiti 15 minuta, ali ćete sačuvati život - rekao je on, a onda dodao da mu je kasnije na plućima uočena promena.

- Bog me je još jednom pogledao, kada sam otišao da operišem herniju. Poslali su me na rutinski pregled pluća, zbog anestezije, a na skeneru su mi uočili promenu veličine kapsulice. Nisam imao nikakav simptom, ni u jednom ni u drugom slučaju, ali samim tim što se pravovremeno reagovalo sve se završilo dobro po mene - kazao je Miki Krstović i napomenuo važnost pozitivnog odnosa prema životu.

- Posle operacije pluća, koja je bila krajem decembra, u bolnici sam ostao još mesec dana. Znao sam da me na proleće čeka snimanje “Nemanjića”, pa sam počeo da puštam bradu i kosu. Jednog dana mi je doktor rekao: “Nemoj da si negativan. Hajde, obrij se”. Odgovorio sam mu: “Profesore, pa ja više ni ne razmišljam o operaciji, već o novoj ulozi koja me čeka”. (smeh) U martu sam se popeo na konja, ni ne osvrćući se na ono što se desilo - zaključio je on za "Novu".

