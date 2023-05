ODUVEK SAM ŽELELA DA SE U MUZICI SPOJIM S ROMIMA I TRUBAČIMA! Ana Rucner prvi put nastupa u Srbiji, a ovo je rekla o bivšem mužu

Hrvatska čelistkinja Ana Rucner, jedan od najvećih umetnika današnjice, koja spaja elemente klasične, rok i etno muzike, nastupiće na ovogodišnjem Bir festu u Beogradu. Na sceni na Ušću društvo će joj praviti proslavljeni srpski trubač Elvis Bajramović, pobednik prošlogodišnjeg 61. Dragačevskog sabora trubača u Guči.

foto: Printscreen/Instagram

Za Kurir, pred prvi nastup u Srbiji, Ana govori o svojoj muzici, ali otkriva u kakvim je odnosima danas s bivšim suprugom Vladom Kalemberom.

Spojili ste čelo i trubu. Čija je to ideja?

- Moja i mog producenta Zlatka Timotića Zlaje. Pre pet godina počela sam s njim da radim novi album, ali se u međuvremenu desila i korona. Sada smo konačno sve to lepo upakovili. Album se zove "Klasik Balkan" i svaka pesma je autorska. Ima tu melodija iz Bugarske i Makedonije, ali i nekih Zlajinih pesama starih 30 godina koje su pisane za Miru Škorić. Odlučila sam da ih odsviram i dodam malo vokala. Svaka pesma je neka priča s Balkana. Trubači su tu samo dobar začin.

foto: Beta

A Elvis?

- Elvis mi je danas kao brat. Počeli smo da sviramo i to sjajno paše uz čelo. Romska muzika mora biti izvorno odsvirana i malo "prljava". Truba mora nekad i da pogreši i odsvira falš, ali Elvis nikad ne greši. Žanrovski je to rok spojen s romskim štihom. Nije to klasičan koncert. Čelo svira veoma monotono i isto. Uz mog bubnjara dali smo mu zvuk roka u okvirima klasike. Rekla bih da će na Bir festu biti veče zabave i dobrog provoda.

Prvi put svirate pred beogradskog publikom?

- Prvi put sviram u Beogradu. Nemam tremu, već osećam uzbuđenje. Srećna sam što mogu to sve na Ušću izvesti pred hiljadama ljudi, jer to ova muzika zaslužuje.

foto: Zoran Šaponjić

Kako ste našli svoj muzički izraz?

- Poslednjih 20 godina sviram i proučavam. Ja sam cirkus. Probala sam sve živo. Prvo sam svirala klasičnu muziku, pa filmske hitove, hrvatske narodne pesme, pa sam počela da koristim svoj glas. Kroz godine se razvijam, a oduvek sam želela da se spojim s Romima i trubačima. Izgleda da mi je to od mame. Ona uđe u kafanu i zapeva "Oči čornaje". Konačno mogu muziku koju volim da prezentujem i svojoj publici.

Šta vam je favorit iz romske muzike? Da li se to oslanja na filmove Emira Kusturice i Gorana Bregovića?

- Da, ali i na "Skupljače perja". Neke stvari i scene iz filmova su mi ostale. Romi imaju karakter i posebnu dušu, koju volim. Oni se svi drže zajedno i pomažu jedni drugima.

foto: Sime Eskinja

Kojoj publici je namenjena koncert na Bir festu?

- Sviram 15. juna za sve generacije. Program se sastoji od "Oluje" Vivaldija, preko AC/DC "Thunderstruck", pa filmske muzike, pa idemo do "Erdelezi" i "Čaje šukarije", do autorske muzike. Pesmu su kratke i dobre. Moj "Oro Rucner" će brzo ući u uši. Tera vas da razbijete čašu.

Koliko vam pomaže u svetu uspeh 2Cellos?

- Momke poznajem dugo, jer smo iz iste zemlje. Počela sam pre njih, ali nije tada bilo društvenih mreža. Luka i Stjepan su strašni bum napravili sa dva čela, a ja sam sama. Imam samo bubnjara i razne bendove. Za svakom ima mesta na sceni. Oni su veoma popularizovali violončelo. U Kini mi nije pomogao njihov uspeh, a ovde plovim polako sigurnim vodama.

foto: Marijana Žeželj

Imate s Vladom sina tinejdžera i verujem da pratite šta se desilo u Srbiji. Šta mu kažete?

- Bila sam u Šangaju kad se desila ta tragedija. Odmah sam ga nazvala i dugo smo pričali. Važno je s detetom komunicirati u oba smera, a ne pričati nešto što do njena ne dopire. Osetila sam kao majka veliki grč i bol. U čudno vreme je došlo. Decu treba kontrolisati na način da oni to ne osete i da ih ne gušite... Moje saučešće porodicama.

foto: Dado Đilas

I dalje vas znaju u Beogradu kao suprugu Vlade Kalembera. Da li vam to smeta?

- Ne smeta mi. On je moj bivši muž. Vlada je dobar čovek i nemam problem s tim.

I vaš naslednik je odabrao muziku, ali posao iza scene. Da li vas to raduje?

- On je uvek bio dete koje je bežalo od medija. Gledao je stalno nas, pa je odabrao drugi put. On je čovek iz senke, što mi se sviđa. Biti javna ličnost nije lako. Uspeli smo da ga zaštitimo. Ima 17 godina, ali zrelo razmišlja. Vidi taj život iza pozornice i odabrao je da se bavi tonom i produkcijom zvuka. Našao je sebe.

foto: Printscreen/Youtube

Kuda ćete posle Beograda?

- Nastavljam tradiciju da držim koncerte na prvi dan leta. Biću 21. juna u Istri. Svirala sam godinama "Pozdrav letu" u pet ujutru na Svetski dan muzike u Dubrovniku. Međutim, odlučila sam da to promenim. Idem u Istru u arheološki park Vižula u Medolinu, gde ćemo svirati uz zalazak sunca. Imam puno gostovanja tokom leta po Hrvatskoj, a na jesen se spremam za turneju u Kini.

Kako vaše telo izdrži sve te napore?

- Treba se naspavati, piti puno vode, a nema ni alkohola ni droge. Narkotici me nikad nisu zanimali. Treniram retko, ali se nateram. Radim istezanja. Moraš voditi veoma uredan život, mada to spolja tako ne deluje. Najbitniji je zdrav um, jer se telo posloži kad je u glavi sve u redu.

