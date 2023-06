KOŠARKA JE MOJA NAJVEĆA LJUBAV, ALI UŽIVAM I DA SNIMAM: Boban Marjanović igra plaćenog ubicu i otkriva sve o novoj ulozi (FOTO)

U Beogradu je preksinoć, nakon dva meseca priprema i skoro 40 snimajućih dana, završeno snimanje američkog akcionog filma "Hitwoman" produkcijske kuće "Catalyst Studios" iz Los Anđelesa, koja je svoj evropski ogranak otvorila prošle godine u Beogradu. Film je snimljen u saradnji sa domaćim "Bandur filmom", a poseban kuriozitet je činjenica da je celokupna autorska ekipa sastavljena od srpskih stvaralaca, na čelu s mladom rediteljkom Milenom Grujić.

U glavnim ulogama su internacionalne zvezde Dominika Valo (Psy 3: W imie Zasad), Sebastian Hilk (All Quiet on the Western Front), Martin Vutke (Inglorious Bastards) i Marija Ervolter (1899), a u filmu se pojavljuju i domaći glumci Denis Murić, Vladimir Gvojić, Petar Zekavica i Stefan Bundalo.

foto: AP Photo/Matthew Hinton

Uloga čudnog kinooperatera Mila pripala je proslavljenom NBA košarkašu Bobanu Marjanoviću, koji pored svoje sportske karijere već neko vreme uspešno gradi i filmsku karijeru. Čuveni Bobi pojavljuje se u nekoliko filmova, među kojima su najpoznatiji svakako "Hustle" i "Džon Vik 3".

O tome kako je došlo do saradnje s produkcijom "Catalyst Studios" i uloge u filmu, Bobi kaže:

- Sve se desilo krajnje slučajno. Na letu za Beograd, koji je malo kasnio, upoznao sam producente filma Marka Penela i Pola Kampfa, pričali su mi o filmovima koje u saradnji s Draganom Ivanovićem iz "Bandur filma" i srpskim filmskim umetnicima snimaju u Srbiji, o filmovima u kojima sam ja glumio i onda se, na kraju, rodila ideja da se i ja pojavim u filmu "Hitwoman", koji su upravo počinjali da rade. Vrlo rado sam to prihvatio, jer mi se svidela i uloga, ali i činjenica da se, iako je američki film namenjen svetskom tržištu, čitav film snima u Srbiji.

foto: Aleksandra Martinović

Koga igrate u filmu?

- Igram Mila, kinooperatera, koji je član tajne organizacije plaćenih ubica i njihov kontakt u Beogradu. Iako čudno zvuči, bez obzira na posao kojim se bavi, to jest iako je ubica koji rešava teške probleme, Milo je u dubini duše dobar čovek.

Nakon holivudskog iskustva, šta možeš reći o saradnji sa srpskim filmskim profesionalcima?

- Pa nema neke razlike, stvarno je nisam primetio. I tamo i ovde se radi o vrhunskim profesionalcima, koji odlično obavljaju svoj posao i tačno znaju šta rade. Uživanje je raditi s njima.

foto: Aleksandra Martinović

Iza vas je sad već ozbiljan glumački staž. Da li gluma polako ali sigurno postaje podjednako važna u vašem životu kao i košarka?

- Košarka je zauvek moja najveća ljubav, i to ne može da se promeni, ali stvarno uživam dok sam pred kamerama i snimam filmove. Lepo mi je i na samom setu, u razgovoru s glumcima i ekipom. Nadam se da će biti još uloga jer volim to da radim.

foto: Ustupljene fotografije

Da li gledaš nešto od domaće produkcije?

- Gledam, naravno, i volim, ali sam po tom pitanju dosta staromodan, volim stare serije "Bolji život", "Policajac s Petlovog brda", "Vruć vetar". Jako volim "Anđelku i Andriju", zatim "Žigosani u reketu", "Senke nad Balkanom", "Ubice mog oca", kao i naše filmove.

Šta donosi američki film: Jurnjava i borba po ulicama Beograda

Film "Hitwoman", izuzetno atraktivna i napeta akcija, govori o Blejk, ženi koja je plaćeni ubica. Blejk otkriva da organizacija za koju radi nema više ispravne namere. Kada odbije da izvrši zadatak i puca na metu koja joj je dodeljena, i sama postaje meta firme za koju je nekad radila. Celokupna radnja se dešava u Beogradu, po čijim su se ulicama i snimale žestoke scene borbi, jurnjave i pucnjave.

foto: Aleksandra Martinović

Premijera filma očekuje se pred kraj godine, a nakon svih velikih svetskih festivala film će se naći u bioskopima širom sveta, kao i na najpoznatijim onlajn filmskim platformama. Ovo je inače četvrti film koji je snimljen u Beogradu u produkciji "Catalyst Studiosa", čiji producenti Holi Livau, Mark Penel i Pol Kampf ne skrivaju oduševljenje srpskim filmskim autorima i radnicima, kao i uslovima rada u Srbiji za filmsku industriju.

Kurir.rs, Nina Radojčić

Bonus video:

05:32 PRISUSTVOVAĆEMO STVARANJU ISTORIJE! Miloš Biković otkrio za Kurir šta nam donosi prvi film sniman u KOSMOSU - IZAZOV