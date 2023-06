VEROVALO SE DA JE PESMA "NIŠKA BANJA" TRADICIONALNA, A U STVARI... Bilja Krstić o novom albumu, CRNOJ SVADBI i izazovima u životu

Etnomuzičarka Bilja Krstić i njen orkestar Bistrik objavili su konceptualni album "Biljur", na kome su zabeležene pesme iz regiona. Bio je to povod da se ova, kako je mnogi nazivaju, vrhunska umetnica, moćni čuvar naše tradicije i perfektni interpretator u razgovoru za Kurir priseti kako je nastajao album i otkrije zanimljivu povezanost s kompozitorom čuvene numere "Niška banja".

Iako se vaše ime vezuje za RTS i PGP, "Biljur" ste objavili za Jugoton Kroacija rekords. Kako ste odlučili da promenite izdavača?

foto: Dragan Kadić

- Tokom 20 godina postojanja Bistrik je imao izdavače više u inostranstvu nego u Srbiji. To su velike izdavačke kuće poput V2, Intuition schott music, Arc music, a od domaćih izdavača prvi album objavila je Energija, drugi Haj-faj centar, a treći i četvrti PGP u kombinaciji s nemačkim izdavačima. Ovog puta smo se odlučili i napravili odličnu saradnju s Jugotonom Kroacija rekords.

Jeste li vi smislili naziv albuma i kakvo značenje ima reč biljur?

- Nisam ga smislila, ali sam ga odabrala od ponuđenih predloga koje je dala naša Ruža iz orkestra. Za biljur smo znali da je gorski kristal. Saznali smo iz divnog soneta koji je sastavljen od sinonima za reč "izvor" pesnika Saše Mićkovića da biljur može da znači i planinski izvor, a pronašli da je i bistrik u toj grupi, i vidrak, divac, modran, žuberac, zelenac i tako dođosmo do biljura.

Veoma hrabro ste obradili već poznate hitove "Niška banja" "Kaleš, bre, Anđo", "Bolna ljuba bolna leži" ili "Kad ja pođoh na Bembašu". Kako ste uspeli da pronađete novi izraz ovim evergrinovima?

foto: Nebojša Babić

- Muzika pruža širok spektar izraza, a sve zavisi od mašte, talenta i mogućnosti. Sve ove pesme koje ste naveli bile su baš veliki izazov za aranžiranje u stilu i načinu po kojem je prepoznatljiv rad Bistrika.

Za autora pesme "Niška banja" veže vas posebna priča?

- Mnoge tradicionalne pesme ne beleže autora i većina njih ima oznaku - tradicional. Tako se dugo za pesmu "Niška banja" govorilo da je tradicionalna pesma. Prijatno me je iznenadilo kad sam došla do podatka da ju je komponovao čika Duca Cvetković iz Niša, inače glumac. Moja starija sestra Mira podsetila me je da su upravo naše divne komšije bili njegovi unuk i unuka, stanovali su sprat ispod našeg stana. S Mišom, njegovim unukom, imam i sliku koju čuvam.

Ima li smisla danas objavljivati albume?

- Nisu više toliko bitni za posao kao nekada. Danas su platforme zauzele glavnu poziciju i plasman pesama, a ne celih albuma.

Radite uspešno i filmsku muziku. Šta nas čeka u nastavku serije "Crna svadba"?

foto: Firefly Production

- "Crna svadba" ide svojim putem, a Miki Stanojević i ja radimo već skoro godinu dana na novoj filmskoj muzici i potpuno smo u toj velikoj filmskoj priči. Kad dođe vreme, s velikom radošću pričaćemo i o tome.

Postoje li neka mesta ili situacije kad češće dobijate inspiraciju za stvaranje?

- Od postojećih tradicionalnih pesama Miki Stanojević pravi nove aranžmane u kojima čuva sve ono što je karakteristika melodije i ritma, a daje nov, savremeniji zvuk, blizak ovom vremenu. Kad je reč o filmskim temama, onda zajedno promišljamo i dobro se nadopunjujemo u pravljenju melodija, atmosfere...

Utiču li na vas kao umetnika i vaše stvaralaštvo spoljašnji događaji, situacija u društvu i svetu?

foto: Nebojša Babić

- Lakše se stvara kad ti nikakvi spoljašnji problemi ne odvlače pažnju. Kada uroni u stvaranje i zatvori se u studio, umetnik zapravo ulazi u svoj svet tako da spoljašnje stvari nemaju uticaj na rad.

Ko vam je najveći kritičar?

- Miki, kumovi, nekoliko prijatelja, ali su mi i ćerke opasni kritičari.

Možete li posle svih godina karijere da kažete kako ste birali idealno zanimanje s kojim ste najbolje mogli da balansirate privatni život i posao?

- Najteže jeste izbalansirati privatni život i posao, mogu reći da sam srećna i zadovoljna što sam u tome uspela.

