Predstava ART u Ateljeu 212 17. Juna u 20h scena Mira Trailović ,obeležava veliki jubilej 200 izvođenje predstave

Francuska spisateljica Jasmina Reza, autor je komada koji je osvojio najznačajnije svetske pozorišne scene u poslednjoj deceniji 20. veka. Posle premijerne izvedbe u Parizu, 1994. godine delo je igrano i u čuvenim teatrima Londona i Njujorka, na Vest Endu i Brodveju. Nekoliko meseci pre brodvejske premijere, u oktobru 1997. godine, Atelje 212 je predstavu Art uvrstio u svoj repertoar.

Komedija o prijateljstvu i umetnosti, tačnije različitim pogledima na nju, osvojila je srca mnogih gledalaca. Predstava i njeni akteri osvojili su i nemali broj pozorišnih nagrada, a iza sebe imaju gostovanja na više različitih scena širom sveta. U režiji Alise Stojanović igraju . Svetozar Cvetković, Tihomir Stanić i Branislav Zeremski.‘

Radnja predstave započinje kada Serž (Svetozar Cvetković) kupi potpuno belu, ali izuzetno skupu “sliku“. Mark (Tihomir Stanić) ne želeći da pristane na takvu vrstu shvatanja umetnosti pokreće konflikt između dugogodišnjih prijatelja. U neslaganje uvlače i neutralnog Ivana (Branislav Zeremski), kome će prijatelji usled burne rasprave dovesti u pitanje i njegovo predstojeće stupanje u brak. To je samo jedan od rezultata isplivavanja njihovih nerazjašnjenih odnosa na površinu.

Bele pruge na beloj pozadini dovešće do preispitivanja različitih stavova o umetnosti, ali i drugim životnim pitanjima. Kroz smenjivanje scena dijaloga i monologa sa dozom humora prikazuje nam se čudno prijatljestvo između tri muškarca. Očigledno, publika to odlično prepoznaje. Predstava ‘Art’ je do sada igrana u brojnim svetskim pozorištima, a komad je prevedn na više od 40 jezika. U januaru 2020. godine Atelje 212 ju je vratio na repertoar, posle skoro decenije pauze.

