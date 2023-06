ZAŠTO BRZINOMERI IMAJU MNOGO VEĆE MAKSIMALNE BRZINE NEGO ŠTO MOTOR MOŽE DA DOSTIGNE? Ovo mnogi nisu znali, a evo šta je pozadina

Posedovanje brzinomera sa 220 km/h na VV Up-u sugeriše da mali automobil može mnogo više nego što motor dozvoljava.

Automobil sa motorom koji razvija "snažnih" 80 KS i brzinomerom koji na svom graničniku pokazuje 220 km/h?!

Kao da ste dizaču tegova u najtežoj kategoriji stavili sprintere i rekli mu da pobedi na atletskoj stazi svetskog šampiona na 100 metara.

Svi znamo da, na primer, Folksvagen Up ubrzava do 160 km/h, a njegov brzinomer završava na 220 km/h. Razlika od 60 km/h nije baš mala. Zašto je to? CNN je pokušao da odgovori na to pitanje.

Čini se da proizvođači automobila žele da postave najčešće korišćene zupčanike na centralno i lako čitljivo mesto. To znači da oni radije postavljaju brzinu između 100 i 130 km/h centralno na vrhu instrumentacije, a kako bi simetrično rasporedili brojeve preko brojčanika, ostatak brojčanika je takođe ispunjen vrednostima koje su nemoguće postići.

