DEDA POZNATOG SRPSKOG ROKERA SREĆOM PREŽIVEO TITANIK Svima se hvalio da će ploviti NAJVEĆIM ČUDOM, a onda je SUDBINA umešala prste

Pevač Dejan Cukić na svet je došao 4. novembra 1969. godine u Beogradu.

Publika uglas na svakom koncertu peva njegove hitove "Julija", "Ja bih da pevam" i "Letnje kiše", ali i pesmu "Mokre ulice", koju je posvetio supruzi Milici. Malo ljudi zna da je svirao violinu i igrao košarku u Zvezdi, a da godinama radi kao rok-novinar i prevodilac biografija i autobiografija najpoznatijih svetskih muzičkih zvezda.

"Bilo je logično da dobijem ime Aleksandar, jer se tako zvao moj pradeda koji je umro šest meseci pre mog rođenja. Ime Dejan nije bilo toliko popularno, u to vreme su bila samo njih dvojica u gradu - Dejan Despić i Dejan Mijač. U mojoj generaciji ono je već postajalo popularnije", ispričao je muzičar za Kurir.

Dejan je otkrio da se možda nikad ne bi rodio da njegov deda stigao na Titanik, koji je potonuo 1912. godine.

"S majčine strane, to su ti prekodrinski koreni, bosansko-hercegovački. Moj deda Risto je bio iz Ljubinja, on je bio među prvim ekonomskim migrantima s početka veka, 1904. Kao klinac sa 19 godina otišao je u Ameriku, tamo je živeo, radio i stekao neki imetak. On je već 1912. stekao dovoljno imetka da se vrati i poseti roditelje. Bio je mesec dana u Ljubinju. Hvalio se svima kako se vraća za Ameriku najvećim čudom na svetu, brodom "Titanik". Međutim, krenuo je iz Dubrovnika brodom do Engleske, uhvatila ih je oluja i on je zakasnio. Risto se nervirao što nije stigao, a da jeste, ne bi bilo danas ni mene, a ni ovog našeg intervjua. Kasnije se ponovo vratio i oženio mojom babom, koja se rodila te godine kada je on otišao u Ameriku. Imali su troje dece, od kojih je srednje moja majka", otkrio je Cukić.

