LJUDSKOST I EMPATIJA SU JEDINI BEDEM ODBRANE OD ZLA: Rediteljka Ana Tomović postavlja Ribarske svađe, a njih ćemo gledati na SCENI

Komedija Karla Goldonija "Ribarske svađe", u režiji Ane Tomović, biće u nedelju uveče premijerno izvedena na sceni "Raša Plaović". Tačno nakon dve decenije od poslednje inscenacije, komad u koji je poznati italijanski komediograf uspeo da ugradi ono najbolje od komedije del arte - arhetipske likove i duhovite dijaloge, vraća se u Narodno pozorište u Beogradu, u novoj rediteljskoj postavci, s novom podelom.

Ovoga puta duh i atmosferu trga u malom mediteranskom mestu, gde se živi od abrova i gde sve tajne veoma brzo izađu na videlo, dočaraće sa svojom brižljivo odabranom glumačkom i saradničkom ekipom višestruko nagrađivana rediteljka Tomović, koja je u nacionalnom teatru pre više godina sa uspehom postavila predstave "Majka Hrabrost i njena deca" i "Ronalde, razumi me". Junaci "Ribarskih svađa", praizvedenih na karnevalu u Veneciji 1762. godine, i danas, posle toliko vremena, s lakoćom komuniciraju s publikom zahvaljujući, pre svega, svojoj neposrednosti, humoru, toplini i humanosti.

- "Ribarske svađe" govore i o naporima jednog činovnika da prokljuvi u čemu je prava muka ljudi koji su se posvađali, da ih ne kažnjava i ne zatvara, već da im priđe kao čovek koji sebe lično uključuje u potragu za rešenjem. Koliko često danas u sudskim birokratskim lavirintima nailazimo na ovako ličan pristup čoveka čoveku i razumevanje njegove muke i borbe sa egzistencijom, kao i spremnosti da se pomogne? Ljudskost i empatija su jedini bedem odbrane od zla u današnjem svetu. To je poruka koju želim da pošaljem ovom predstavom - kaže rediteljka Tomović, uz napomenu da je u radu s glumcima želela da "ostanemo na tragu topline, ljubavi i ljudskosti a pre svega na tragu jako dobre karakterizacije likova koji izazivaju smeh i radost kod publike".

Govoreći o tome šta se promenilo od poslednje postavke "Ribarskih svađa" u Narodnom pozorištu, Ana Tomović kaže:

- Shvatila sam da ni more, a ni morska obala više nisu isti. To više nije i ne može biti romantična slika ribarskog gradića u kom je vreme stalo, koji živi uljuljkano u svojoj izolovanosti. Godine 2023. more i morska obala izloženi su ekološkoj katastrofi, do koje je dovela pohlepa neoliberalnog kapitalizma. Nekontrolisana upotreba plastike dovela je do ogromnog zagađenja obale i mora, a posebno morskih vrsta. Monopol velikih kompanija doveo je do toga da mali ribar nema od čega da živi. U tom smislu, u mom viđenju Goldonijeve komedije, to nije romantična, već pomalo apokaliptična slika sveta - kaže Tomovićeva, koja je zajedno s dramaturgom Đorđem Kosićem uradila adaptaciju teksta, u prevodu Ive Tijardovića.

Narodno pozorište u Beogradu, u okviru programa održivosti, ovim komadom aktivira inicijativu "Zeleni teatar", koja podrazumeva da se u proizvodnji i promociji predstave što više koriste reciklirani materijali.

Mlade snage nose priču

Uloge u komadu, čija glavna linija prati tragikomične dogodovštine dveju suprotstavljenih temperamentnih ribarskih porodica, poverene su Tamari Šustić, Jovanu Jovanoviću, Nedimu Neziroviću, Draganu Sekuliću, Teodori Dragićević, Ivi Milanović, Vučiću Peroviću, Ivani Šćepanović, i Zlatiji Ivanović, Hadži Nenadu Maričiću i Branislavu Tomaševiću, koji ovaj komad igraju drugi put, ali u različitim rolama. Zanimljivo da je pomoćnik reditelja suprug Ane Tomović, filmski reditelj i scenarista Vuk Ršumović.

