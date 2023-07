KOD ŠOTRE BIH BIO I STATISTA: Kako je Ljuba Bulajić dobio ulogu u seriji Santa Maria della Salute koja se emituje Kurir televiziji

Biografska serija "Santa Maria della Salute" o jednom od najvećih srpskih pesnika Lazi Kostiću donosi uzbudljivu sliku Vojvodine i Srbije druge polovine 19. i početka 20. veka. U režiji Zdravka Šotre, snimljena je 2017. godine, a reprizu možete pratiti na Kurir televiziji od ponedeljka do subote u 10 časova.

foto: RTS promo, Zoran Milojković

Pesnik najljubavnije pesme srpske književnosti, poeme "Santa Maria della Salute", platio je skupo cenu svoje slobode i gordosti. Ljubav Lenke Dunđerski i Laze Kostića, neostvarena i tragična ljubav, obeležiće život velikana skoro isto koliko i njegovo besmrtno poetsko i dramsko delo. Ta okasnela, nemoguća ljubav, započela kada je Kostić već prešao pedesetu, a ona tek uzela dvadesetu, najuzbudljiviji je deo scenarija, a čuvena pesma, nastala u poslednjoj deceniji pesnikovog života, poetski je izraz te tragične ljubavi, vapaj i žal za njom. Galerija istorijskih ličnosti iz kulturnog, političkog i državnog života Srbije, Crne Gore i Vojvodine još više doprinosi uverljivosti uzbudljive priče. Glavne uloge tumače Vojin Ćetković i Tamara Aleksić, a lik političara Đorđa Dunđerskog odigrao je Ljubomir Bulajić.

foto: Damir Dervišagić

- Meni je to bila treća saradnja sa Šotrom. Kad me je zvao za tu ulogu, rekao je: "Ljubo, to je epizoda, ali ima puno snimajućih dana i uzećeš brdo love." Šotru ne bih odbio nikada i da me je zvao da statiram. Snimajući seriju, putovali smo dosta po Srbiji - kaže Bulajić za TV Ekran.

foto: Marina Lopičić

Ljubi ne smeta kad ga zovu glumcem Zdravka Šotre.

- Imponuje mi to. Šotri sam beskrajno zahvalan i ponosan sam na činjenicu što me od te 2009. godine i serije "Nepobedivo srce" ni u jednom projektu nije zaobišao, a kruna na našoj saradnji je film i serija "Aleksandar od Jugoslavije". Večno ću mu biti zahvalan. Epoha mi je obeležila početak karijere, ali nikada se nisam opterećivao - zaključuje glumac.

