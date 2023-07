"NJEMU NA DUŠU ŠTO JE TO SNIMIO!" Eva Ras progovorila o filmu "Dara iz Jasenovca": Reditelj radio po scenariju starom 30 godina!

Glumaca Eva Ras govorila je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića o filmu "Dara iz Jasenovca" koji je režirao Gaga Antonijević.

Rekla je da trenutno Lordan Zafranović snima film na tu istu strašnu temu.

00:33 NJEMU NA DUŠU ŠTO JE TO SNIMIO! Eva Ras progovorila o filmu Dara uz Jasenovca: Reditelj radio po scenariju starom 30 godina!

- Po meni trebalo bi svake godine da se sećamo tih ljudi koji su život dali da ih bar istorija ne zaboravi - rekla je glumica i dodala:

- Arsen Diklić je scenario za taj film koji ja sad snimam sa Lordanom napisao još pre 30 godina. To što ima sličnosti sa ovim što je radio Gaga Antonijević to ide na dušu Gagi Antonijeviću. On je prvi dobio pare i snimo je taj film.

Kurir.rs

